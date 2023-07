Gianni Morandi festeggia i 90 anni della mitica Maria di Fano con un post

Fano, 26 luglio 2023 – La famosa Maria di Fano compie 90 anni. Gianni Morandi la festeggia con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram. Tra i like spunta anche quello di Jovanotti. Insomma tre miti. Cosa ha di particolare questo locale? La proprietaria e cuoca, appunto la signora Maria Tena, apre solo quando la barca torna con un pescato soddisfacente. Il suo ristorante in via IV novembre è molto frequentato e apprezzato, non solo dai fanesi.

Non è la prima volta che Morandi fa conoscere al suo pubblico social tipicità gastronomiche, anche della provincia di Pesaro e Urbino, e chissà se assieme all’amico Lorenzo Jova stanno già pensando ad un “party’ tra concerti e cibo. Nemmeno a dirlo perché sarebbe subito sold out, c’è da scommetterci. Il cantante di Monghidoro, nella foto pubblicata nella cucina di Maria ha uno splendido vassoio di pescato del giorno. Tanti auguri Maria, la sua trattoria è “una gioia per il palato”. Parola di Gianni Morandi