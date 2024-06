La rassegna “Terre e immagini” compie 10 anni: al via 9 spettacoli in 5 diversi comuni

Terre Roveresche (PU) 28 giugno 2024 – Compie 10 anni la rassegna “Terre e Immagini – Racconti di uomini e di atmosfere”, nata da un’idea di Fabio Brunetti dell’associazione I Fanigiulesi, che ne cura la direzione artistica sin dalla prima edizione. Una rassegna di musica, storie, teatro e altre forme artistiche che il primo anno si è svolta interamente a San Costanzo e che poi ha via via allargato i propri confini, tanto da coinvolgere in questo 2024 cinque diversi comuni, che ospiteranno le 9 tappe totali dell’iniziativa: Fratte Rosa, Monte Porzio, San Costanzo, Terre Roveresche (al debutto) e Isola del Piano.

L’evento

La presentazione si è tenuta oggi negli spazi dell’Ipogeo di Piagge, alla presenza di Brunetti, dei sindaci Antonio Sebastianelli, di Terre Roveresche, Domenico Carbone di San Costanzo, Marzio Massi di Fratte Rosa, dell’assessore alla cultura di Terre Roveresche Claudio Patregnani e della consigliera con delega alla cultura di Monte Porzio Ombretta Ghironzi.

“L’Italia è il paese dei mille campanili, dei mille dialetti, delle mille storie e delle mille culture – ha evidenziato il direttore artistico –. Lo scopo degli incontri e degli spettacoli che proponiamo è cercare di conoscerli meglio. Realtà vicine o lontane da noi che vengono a raccontarsi con musica, storie, teatro e altre forme espressive. Conoscerci per capirci”.

Unanime, da parte degli amministratori, il plauso a Brunetti e alla sua manifestazione itinerante, “che rappresenta – è stato sottolineato – anche una bella vetrina per il nostro territorio”.

Il programma

La prima tappa si terrà il 5 luglio a Torre San Marco di Fratte Rosa e avrà come protagonista la giovane cantante campana Luna Mariano, che proporrà la musica popolare della sua regione. Il 10 luglio in piazza San Pio a San Costanzo sarà la volta di Graziano Rossi, con ricordi e aneddoti sulla sua carriera prima nel motomondiale e poi nel rally. Il 12 luglio a Monte Porzio serata dedicata a Fabrizio De Andrè con i musicisti Gabriele Carbonari e Maria Laura Giovanetti.

Il 16 a Cerasa di San Costanzo il direttore d’orchestra Noris Borgogelli interpreterà le trame e le musiche de Il Trovatore; mentre il 20, a Piagge, si esibirà la formazione milanese Ciap ‘istess band. Sempre a luglio, il 24, a Isola del Piano saranno protagoniste la chitarra di Nicola Gaggi e le rime di Adriano Gaggi.

Tre gli appuntamenti ad agosto: il 17 a Fratte Rosa con la cultura veneta suonata dai Brenta Blues, che saliranno sul palco anche il giorno successivo a Castelvecchio. Il 29, infine, a Stacciola di San Costanzo l’archeologo Oscar Mei illustrerà le ultime ipotesi sulla battaglia del Metauro. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e inizieranno alle 21.15.