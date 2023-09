Fano, tutti pazzi per Vitruvio: polverizzati 120 pass

Fano, 10 settembre 2023 – Tutti in visita al sito archeologico di via Vitruvio. Grande successo per l’iniziativa della Soprintendenza delle Marche che oggi accompagnerà i cittadini alla scoperta del luogo dove sarebbero stati portati alla luce i resti della famosa Basilica che Vitruvio descrisse nel De Architectura: si sono iscritti in 120 e i posti si sono esauriti nell’arco della mattinata di ieri.

Appena si è diffusa la notizia che oggi, dalle 10 alle 18, sarebbe stato possibile visitare l’ex cantiere edile, girare tra i muri e la pavimentazione di un edificio romano di 2000 anni fa, che potrebbe essere addirittura la famosa Basilica di Vitruvio che nessuno finora è riuscito a ritrovare, i fanesi hanno inondato la Soprintendenza di richieste.

Nel ruolo di guide, l’archeologa della Soprintendenza Ilaria Venanzoni, e le restauratrici Giulia Agostinelli e Agata Aguzzi. Visto l’incredibile interesse riscosso, da Ancona stanno pensando di promuovere altre visite. Una strategia per rendere partecipi i fanesi della rilevanza del sito, importanza riconosciuta anche dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che lo ha visitato ad agosto.

Per proseguire l’indagine archeologica, ovviamente, servirebbero altre risorse, almeno 50-60mila euro, da parte del Ministero della Cultura che ne già stanziato 45 mila per la campagna di scavo appena conclusa.