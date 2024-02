Carnevale Ascoli 2024, eventi musicali e veglioni: ecco il programma

Ascoli, 4 febbraio 2024 – Il programma dell’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli sarà arricchito da un nutrito numero di eventi musicali e feste in maschera. Si comincia già il giovedì grasso (8 febbraio) con l’esibizione pomeridiana, alle 16, di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy. Il venerdì (9 febbraio), invece, è previsto dalle 17, nel giardino vescovile dietro piazza Arringo, un appuntamento aperto a tutti, a cura delle associazioni giovanili, con musica jazz e un aperitivo ‘colorato’. Il sabato (10 febbraio), dopo che alle 16 suoneranno live in piazza del Popolo gli ‘On Air’, ritornerà il veglione in maschera al Circolo cittadino, nella sede storica di corso Mazzini. La domenica (11 febbraio) sarà invece caratterizzata, oltre che dal Carnevale in piazza con l’uscita di tutti i gruppi e le singole maschere iscritti al concorso, a partire dalle 19.30 dalla musica, in piazza del Popolo, del dj Ubby. Da rimarcare, poi, la novità del lunedì (12 febbraio) che sarà rivitalizzato grazie a un doppio evento, in piazza del Popolo, a cura sempre delle associazioni giovanili cittadine coinvolte dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’: dalle 19 ‘All-in, tutti in maschera’, e poi ancora, dalle 21 in poi, musica in piazza con dj e artisti emergenti con esibizioni live. Gran finale, infine, martedì grasso (13 febbraio), con l’uscita di tutti i gruppi e delle macchiette, e con la festa conclusiva, sempre in piazza del Popolo, subito dopo le ‘nomination’ dei gruppi mascherati, con la musica dei coinvolgenti ‘Doctor Vintage’, già presenti in piazza sia nel 2020 che nel 2023. Feste e maschere, dunque, per tutti i gusti, per un’edizione, quella di quest’anno, che già si annuncia speciale.

l. c.