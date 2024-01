TheFork, due ristoranti marchigiani tra i primi 15 classificati nella Top100 Italia di gennaio

Ascoli, 25 gennaio 2024 - Cibo e tecnologia: la scelta del ristorante spesso passa anche per recensioni e app. Anche le prenotazioni negli ultimi tempi si posso fare con semplice clic scegliendo anche l'orario di arrivo e il numero di persone.

The Fork è l'app di prenotazione gratuita con promozioni dedicate dei ristoranti aderenti. Nella Top 100 Italia di gennaio di The Fork, tra i primi 15 ristoranti classificati, compaiono anche due locali delle Marche: 'Tetsu' di Ascoli e 'Vittoriano' di Civitanova.

Sul podio l’ ‘Officina del Riso’ a Milano Isola, ‘PizzAut’ a Monza e ‘Grazia&Graziella’ di Roma.

La Top 100 è stata stilata tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui 6 mesi. La lista riflette un panorama gastronomico in continua evoluzione, fotografando mensilmente la classifica dei ristoranti preferiti dai palati italiani. Il ristorante 'Tetsu' di Ascoli si trova in pieno centro, esattamente in via NicolòIV, e propone specialità giapponesi e gourmet. Il 'Vittoriano' di Civitanova è in corso Umberto 188 propone un mangiare tradizionale, con l'opportunità di scegliere piatti vegetariani o biologici.