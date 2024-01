I 10 migliori ristoranti di Rimini: la classifica TheFork

Rimini, 25 gennaio 2024 - Da oggi se vuoi pranzare o cenare fuori in città e ti serve un’idea su dove andare, puoi consultare la classifica locale di TheFork. La nota app di prenotazione di ristoranti, infatti, ha rinnovato la sua Top100 rendendola più dinamica e ricca di informazioni. Ma la principale novità, per l’appunto, riguarda la classifica locale che sarà aggiornata ogni mese sulla base dei ristoranti più votati. Ecco cosa cambia e quali sono i migliori 10 ristoranti di Rimini di gennaio.

La nuova classifica Top 100

Le principali novità sono due. La prima è che la classifica sarà aggiornata ogni mese sulla base dei commenti e delle recensioni degli utenti, diventando più dinamica. La seconda, invece, è che accanto alla classifica nazionale nascono le classifiche locali delle principali città italiane. In questo modo, sarà più semplice ispirare gli utenti e consentire loro di scovare nuove proposte nelle proprie città oppure in viaggio. “La Top100 non è una classifica gastronomica - spiega Carlo Carollo, country manager di TheFork Italia - ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante. Raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”.

Rimini, i 10 ristoranti di gennaio

Al primo posto troviamo Quartopiano Suite Restaurant, il roof top panoramico di via Chiabrera 34 che si aggiudica un punteggio di 9.7 su 10, dominando la classifica di TheFork di gennaio di Rimini. Il ristorante, citato anche dalla guida Michelin, è elegante, panoramico e offre piatti della cucina mediterranea.

Ad aggiudicarsi il secondo posto è Abocar Due Cucine, una stella Michelin. Il ristorante propone piatti gourmet capaci di unire le origine argentine dello chef Mariano e lo spirito giramondo della compagna Camilla. Il locale è in centro, in via Carlo Farini 13.

Terzo posto per Guido, il noto ristorante di pesce nonché stabilimento balneare che ha portato la cucina adriatica di pesce a livelli altissimi, conquistando anche una stella Michelin. Per assaggiare le proposte, recarsi sul lungomare Guido Spadazzi 12.

Passiamo al quarto posto, conquistato dal Ristorante Cucina della Nonna che offre piatti tipici della cucina romagnola. Il locale si trova in via Santa Aquilina 77. Sul lungomare Augusto Murri 65, invece, troviamo i-FAME Restaurant, un ristorante di pesce dai piatti ricercati nonché quinto posto della classifica di The Fork.

Sesto posto per Pensavo Peggio. Ristorante umile, come si apprende dal sito, ma che con i suoi piatti di cucina italiana ha conquistato i suoi clienti, che hanno dato al ristorante di via Siracusa 27 un bel 9,2 di punteggio. Al settimo posto troviamo invece lo Zodiaco di via Regina Margherita 159. Il ristorante, con i suoi piatti di pesce sfiziosi e variopinti, si è conquistato il punteggio di 9/10.

All’ottavo posto troviamo poi La Puraza. Il ristorante, che si trova in via Santa Aquilina 2, propone piatti della tradizione mediterranea in chiave contemporanea, in una location romantica e accogliente. Nono posto per Beach Café: siamo sul lungomare Guido Spadazzi, stavolta al civico 4, dove il piccolo ma grazioso ristorante propone piatti di pesce freschissimo in chiave mediterranea.

Conclude la classifica di gennaio Brace 11 25, che con i suoi spiedini e arrosticini ha conquistato il palato di riminesi e visitatori. Potete assaggiare le proposte in viale Ortigara 50.