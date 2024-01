Classifica TheFork, la top ten dei ristoranti di gennaio

Modena, 24 gennaio 2023 – Una classifica dinamica dei 100 migliori ristoranti d’Italia dove però è possibile, con un semplice click trovare il ristorante perfetto per qualsiasi occasione provincia per provincia e mese per mese. “Non una vera e propria guida gastronomica, ma uno strumento utile per chi cerca ispirazione per una cena o un pranzo fuori casa – spiega Carlo Crollo country manager di TheFork Italia – e che punta i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”.

Una classifica dinamica, quella di TheFork appunto, e che quindi si aggiornerà ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti.

Modena, ecco la top 10 del mese di gennaio

Al primo posto troviamo ‘L’Antica Moka’ in via Emilia Est, 1496, già selezionato dalla Guida Michelin e che conquista il podio della classifica TheFork Modena con il punteggio di 9.6 su 10.

Al secondo posto si pazza il ristorante ‘Ad Maiora’, in via Nazario Sauro 7 con il punteggio di 9.6. Medaglia di bronzo per ‘Roots’ in via Francesco Selmi 67. Al quarto posto ‘Daisy’ in via Cardinale Giovanni Morone, 33 seguito da ‘Iodio Puro’ in Calle di Luca, 30. Il sesto posto va all’ ‘Osteria Stallo del Pomodoro’ in Largo Hannover, 63 e al settimo ‘L’Oca Bianca’ di via Martiniana 261. L’ottavo posto viene conquistato dal giapponese ‘Gomi’ in via dei Gallucci, 21 e il nono da ‘Vitto - Trattoria Italiana’ in Calle di Luca, 7. Chiude la classifica dei migliori 10 ‘Frigieri’ in piazza S. Francesco D'Assisi 156.