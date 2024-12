Neve e sci, in cinquemila sulle piste del Cimone. “Partiamo con grande entusiasmo”

Sestola (Modena), 16 dicembre 2024 – Dopo le mille presenze di venerdì, altri 4.500 sciatori sono giunti sulle piste del Cimone in questo week-end, con tanta neve e sole (previsto sino a giovedì).

“Il miglior inizio di stagione che potevamo immaginare – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone – con 70 cm di neve fresca e l’apertura di tutti gli impianti, piste e raccordi fra le stazioni di Passo del Lupo/Lago Ninfa, Cimoncino e Polle. Oltre ai modenesi, folta presenza di romagnoli, con reggiani e toscani. Tutti felici di queste belle giornate sulle nostre piste, di ottimo auspicio per il proseguimento della stagione”.

Per la sicurezza di tutti, il Comprensorio del Cimone ha attuato importanti interventi sulle piste e un collaudato sistema di soccorso.

“Come interventi – spiega Luciano Magnani – grazie a contributi regionali abbiano dotato tutte le piste di reti di categoria ’A’, con materassi nei punti critici e sui generatori neve. Ora stiamo ampliando la segnaletica con numero e grado difficoltà delle piste. Il nostro direttore Andrea Magnani è in continuo aggiornamento coi corsi di sicurezza. Ringraziamo per il primo intervento la presenza dell’Arma dei Carabinieri, delle stazioni di Sestola, Fanano e Pievepelago, che da anni con professionalità e dedizione garantiscono la sicurezza sulle piste. Fondamentale poi l’operato dei volontari della FISPS Soccorso Piste Cimone”.

E quindi chiediamo ad Oscar Santunione, coordinatore dell’ aps FISPS come è organizzato il loro prezioso servizio: “È stato creato un sistema di soccorso in collaborazione col Consorzio Cimone e l’Ausl di Modena, in appoggio ai Carabinieri che garantiscono il primo intervento, con personale medico-sanitario che fa questa attività di volontariato. L’intervento tempestivo – spiega Santunione – in situazioni di traumi e incidenti in alta quota è decisivo. Attuare procedure operative, linee guida e terapie efficaci in loco ci permette di anticipare l’ospedalizzazione successiva e guadagnare così fino ad un’ora fondamentale per la sopravvivenza della persona recuperata”.

Questo meritorio servizio è supportato da aziende sensibili come la Sago Medica di Pieve di Cento che fornisce apparecchiature per la rianimazione, e Simulkare di Cesena che effettua formazione con simulazioni reali. Si scia anche nelle altre stazioni invernali modenesi.

A S.Annapelago aperta la pista dello Stadio del fondo, anche con aperture serali (info 371.6861680), al momento rinviata l’apertura della seggiovia. Ottimo afflusso alle Piane di Mocogno per il primo weekend di neve, con sci nordico, discesa bob, e giochi sulla neve. Aperti tutti gli anelli delle piste da sci nordico alla Boscoreale a Piandelagotti, dalle ore 9 alle 16: Centro Fondo, Scuola sci e noleggi. Le associazioni con guide dell’Appennino inoltre hanno dato il via al ricco programma di ciaspolate ed escursioni invernali.