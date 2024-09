Acetaie aperte a Modena, torna l'evento con protagonista l'aceto balsamico

Modena, 23 settembre 2024 - Domenica 29 settembre dalle 10 alle 18 torna nella provincia di Modena l’evento ‘Acetaie Aperte’ con oltre 40 produttori Dop e Igp che proporranno al pubblico visite guidate, percorsi sensoriali, concerti, visite in vigna e la bollitura del mosto dal vivo.

“Il turismo enogastronomico sul territorio è cresciuto – Mariangela Grosoli, presidente e Vice Presidente del consorzio di secondo livello “Terre del Balsamico” – ed Acetaie Aperte è per noi produttori un’occasione da non perdere per promuovere la nostra eccellenza. Dietro ad ogni bottiglia di Aceto Balsamico di Modena, sia esso DOP o IGP, c’è molto spesso la storia di una famiglia che si tramanda di generazione in generazione segreti e strumenti ed è proprio questa autenticità a richiamare ogni anno migliaia di appassionati”.

Fa notare inoltre Enrico Corsini, presidente del consorzio aceto balsamico tradizionale di Modena, che questa edizione si presenta come una delle più interessanti considerando che hanno aderito ben quaranta aziende: "Una crescita significativa che ben si coniuga con il crescente interesse del pubblico, il quale scegliendo il nostro territorio come meta di turismo enogastronomico contribuisce a creare reddito e sviluppo".

Al fine di garantire un afflusso ordinato ed una migliore fruizione della visita, per alcune acetaie è prevista la prenotazione, per altre è consigliata.

Di seguito l’elenco completo delle acetaie visitabili nella provincia di Modena:

Acetaia fondo Toschina, via Cavetto Gherardo 11, Rovereto- Novi di Modena (MO) Orario: 9-12/15-18

Acetaia del Cristo, via Badia 41/A, San Prospero (MO) Orario: 10.30-18

Acetaia della Vigona di Campagnoli Alberto, via Vigona 4, Mirandola (MO) Orario: 10-12/ 15.30-19.30

Acetaia comune di Maranello, Via Abetone Superiore 169/4 Orario: 9-12.30/ 15-18

Acetaia La Ca’ dal non 1883, Via N Ghiaurov 50, Vignola (MO) dalle ore 10-12/ 15-18

Acetaia Malagoli Daniele, Via Celeste 9, CastelFranco Emilia (MO) Orario: 10-18

Acetaia Morselli-Soc. Agr. Garden Vivai Morselli, Via Statale 127, Medolla (MO) Orario: 15-18

Acetaia Pedroni, Via Risaia 6, Nonantola (MO) Loc. Rubbiara Orario: 10-17

Acetaia Valeri di Giacobazzi Valerio, Via Curiel 9, Magreta di Formigine (MO) Orario: 9.30-12.30/ 14-19

Delizia Estense- società Agricola eredi Bertoni Sante, Via Ca’ del Chierico 2, Sassuolo (MO) Orario: 9-19

Acetum- Casa Mazzetti, Via Cavour 300 (Ingresso via Ronchi), Cavesso (MO) Orario: 10-17

Consorteria dell’aceto balsamico tradizionale- Spilamberto, Via Roncati 28, Spilamberto (MO)Orario: 10.30-17.30

Museo dell’aceto balsamico tradizionale di Modena, Via Roncati 28, Spilamberto (MO) Orario: 10.30-17.30

Acetaia Fiorini, Strada Nazionale per Carpi Nord 1528 c/o La Bottega Fiorini 1919, Ganaceto (MO) Orario: 10-17

Monte Remellino società agricola, via Lunga 11, Castelvetro di Modena (MO) Orario: 10-12.30

Acetaia della partecipanza agreria di Nonantola, Via Roma 23, Nonantola (MO) Orario: 10-12/ 15-17

Museo Giusti- acetaia Giusti, Strada Quattro Ville 52, Lesignana (MO) Orario: 9-18

Pramarzoni Morena azienda agricola biologna, Via Paganine, 113/B, Paganine Modena (MO) Orario: 9-12.30/14.30-18

Acetaia Rossetti, via Armando Pica 310, Modena (MO) Orario: 9.30-12.30/ 14.30-17

Acetomodena società agricola, str. Borelle 120, Modena (MO) Orario: 10-17

Aula Mater/ Elevate what’s foog, via Bosco 43, Medonna (MO) Orario: 9.30-18.30

Az. agr. Real balsamico Paride Rebecchi, via Canaletto 34, Bastiglia (MO) Orario: 10-12/ 15-18/ 22-23

Acetaia Rebecchi Giuseppe, Via Guglielmo Marconi 77, Bastiglia (MO) Orario: 8-12.30/ 14.30-18

Acetaia Giusti- boutique di Piazza Grande, Piazza Granze 38, Modena (MO) Orario: 10-14/ 15-19.30

Acetaia Arletti, Via Biagi 73, Modena (MO) Orario: 10-18

Acetaia casa Tinarelli- Orion soc. agricola, Via Mazzarana 98 Novi di Modena (MO) Orario: 9.30-19

Acetaia Piccolo paradiso az. agr. Malagoli Ermes e Bacchelli Graziella, via Bottegone 5, Camposanto (MO) Orario: 10-18

Acetaia Corte Ansaloni, via di Mezzo 70, Nonantola (MO) Orario: disponibili su richiesta

Acetaia Guerzoni, via Taglio 26, Concordia sulla Secchia (MO) Orario: 11-18.30

Acetoia Leonardo Giacobazzi, via N, Copernico, 57, Nonantola (MO) Orario: 11-18

Casa Toschi, via Tavoni 463, Formica (MO) Orario: 14-19

Monteremellino soc.agr., via Lunga 11, Castelvetro di Modena (MO) Orario: 11-18

La vecchia dispensa, via Bartolomeo Cavedoni 1, Castelvetro di Modena (MO) Orario: 11-18

La cascina del balsamico, via Olmo 29, San Cesario sul Panaro (MO) Orario: 10-18.30

Aceto balsamico del duca, via Medicine 2110-2340, Loc. San Vito Spilamberto (MO) Orario: dalle 10-18.30

Acetaia Malpighi srl, via Armando Pica 310, Castelvetro di Modena (MO) Orario: Primo gruppo alle ore 11.00/ Secondo gruppo alle ore 15.30

Acetaia Marchi, Str. Casette 3, Modena (MO) Orario: 10-17

Acetaua Monari Federzoni, via Carrate 24, Solara (MO) Orario: 10-18.30

Balsamico e cucina- osteria con bottega dell’acetaia Monari Federzoni 1912, via Luigi Albinelli 13 c/o Mercato Albinelli, Banco 49-50, Modena (MO) Orario: Bistrot 12.00-15.00/ Shop: 10.30-19.00

Acetaia San Paolo, Via Amedeo Gordini 3, Castelfranco Emilia (MO) Orario: 10-13/14.30-18.30

Acetaia Costanzini Luana, Via Giovanni XXIII 1201-1215, Marano Sul Panaro (MO) Orario: 10-17

Acetaia Paolo Rustichelli, via Guido D’Arezzo 5 Orario: 10-13/ 15-18

Maggiori indicazioni sono consultabili sul sito ufficiale.