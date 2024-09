Sagra dell’uva e del Lambrusco a Castelvetro: tante degustazioni

Modena, 13 settembre 2024 - Tutto pronto per 57esima edizione della sagra dell'uva e del Lambrusco Grasparossa che torna nei weekend end del 14-15 e del 21-22 settembre a Castelvetro, borgo collinare della provincia di Modena da sempre legato alla sua produzione vitivinicola.

La manifestazione ritorna promuovendo il prodotto principe della zona, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, con momenti di degustazione nei chioschi d’assaggio e visite guidate in cantina su prenotazione. Per l’occasione turisti e visitatori potranno conoscere il territorio modenese in una veste bucolica, gioviale e vitale, che unisce la conoscenza della produzione vitivinicola al divertimento della festa paesana. Non mancherà inoltre il tradizionale mercato che coinvolge la zona commerciale di Via Sinistra Guerro, animata da bancarelle, negozi aperti e intrattenimenti per tutta la famiglia.

Quindici saranno le aziende e le cantine protagoniste del percorso degustazione di Lambrusco Grasparossa a cui si potrà accede il 'kit degustazione' compreso di calice in vetro con tracolla, carnet per assaggi e mappa del percorso. I Coupon degustazione inoltre saranno validi per tutte le date della manifestazione.

Si potrà scegliere tra tre tipologie di Kit degustazione:

25 euro: calice + carnet da n.15 degustazioni che permette un assaggio presso ognuna delle cantine aderenti alla manifestazione

20 euro: calice + carnet da n.8 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali aziende rivolgersi)

15 euro: calice + carnet da n.4 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali aziende rivolgersi)

Il percorso degustazione si potrà svolgere sabato 14 e 21 settembre dalle 17 alle ore 24 e domenica 15 e 22 settembre dalle 11 alle 23.