Street food: la fiera del cibo di strada arriva a Carpi

Modena, 12 maggio 2025 – Dal pulled pork ai cannoli siciliani, passando per la pizza napoletana e la cucina indiana. Un mix di sapori che arriva con la 42esima tappa della nona edizione dell'International Street Food. La tappa del tour gastronomico arriva ora a Carpi, in Piazza dei Martiri, e si prepara ad ospitare appassionati di cibo e curiosi dal 19 al 21 maggio 2025.

La manifestazione, una delle più importanti dedicate al cibo di strada in Italia, offre l'opportunità di gustare specialità gastronomiche provenienti da ogni angolo del Paese e del mondo. L'evento avrà orario continuato: lunedì 19 dalle 12 alle 24 e martedì 20 e mercoledì 21 dalle 12 alle 24.

Un viaggio tra sapori e tradizioni

Organizzato da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e con il patrocinio del Comune di Carpi, l'International Street Food si conferma una vetrina per il cibo di strada di alta qualità. I visitatori potranno quindi assaporare piatti tipici provenienti da diverse tradizioni culinarie, dai classici hamburger di Angus alla pizza napoletana, dal kurtos ungherese al pulled pork, senza dimenticare le ciambelle del panificio Petriglia, la bombetta pugliese e la pasta mantecata nel formaggio di cacio.

Food truck italiani e internazionali

In arrivo quindi a Carpi 30 food truck, ognuno con le proprie specialità gastronomiche. I food truck, tra i più rinomati d’Italia, porteranno in piazza una varietà di cucine internazionali e autentiche tradizioni regionali. Sarà anche possibile gustare piatti della cucina argentina, messicana e siciliana, e non mancheranno le prelibatezze della porchetta di Ariccia, degli arrosticini e della puccia Pontina. A completare l’esperienza gastronomica, i visitatori potranno accompagnare i piatti con birre artigianali italiane, europee e internazionali.

La cultura del cibo di strada

L'International Street Food è un evento che non si limita alla degustazione ma diventa un'occasione di incontro tra diverse culture gastronomiche. Ogni anno, la manifestazione accoglie un pubblico sempre più numeroso che ha l'opportunità di scoprire nuovi sapori e tradizioni culinarie. "Il nostro obiettivo – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food - è quello di offrire un’esperienza unica, in grado di coinvolgere persone di tutte le età, dagli appassionati di gastronomia ai curiosi che vogliono lasciarsi sorprendere da nuove combinazioni di sapori".