Vignola celebra i ciliegi in fiore

Vignola (Modena), 31 marzo 2025 – Con l'arrivo della primavera, Vignola si prepara a celebrare la 54ª edizione della "Festa dei Ciliegi in Fiore", un evento che rende omaggio alla spettacolare fioritura dei ciliegi nella valle del Panaro.

Quando fioriscono i ciliegi

Alcune varietà di ciliegi sono già in fiore, ma il clou della fioritura è attesa nelle prossime settimane.

Celebrazione della primavera a Vignola

Organizzata dal Centro Studi Vignola con il supporto del Comune e di numerose associazioni locali, la manifestazione si svolgerà dal 5 al 13 aprile 2025, offrendo un ricco programma di attività che spaziano da mercatini artigianali a sfilate di carri fioriti. Le celebrazioni avranno inizio sabato 5 aprile alle 10 con l'inaugurazione ufficiale presso l'ex mercato ortofrutticolo.

Uno scatto da DeGusta Vignola 2024

Mostra "Valle dei Ciliegi"

A seguire, sarà aperta la 43ª Mostra "Valle dei Ciliegi", un'esposizione che mette in risalto le eccellenze artigianali, industriali e alimentari del territorio. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 13 aprile.

Sfilata dei carri fioriti

Uno degli eventi più attesi è la sfilata dei carri fioriti, che quest'anno prevede tre appuntamenti: domenica 6 aprile alle 16, sabato 12 aprile alle 20 e domenica 13 aprile alle 16. I carri, decorati con migliaia di fiori, sfileranno lungo le principali vie del centro cittadino, offrendo uno spettacolo di colori e creatività che incanta ogni anno residenti e visitatori.

Un carro della fioritura 2024

DeGusta Vignola 2025: Un percorso enogastronomico

Nell'ambito delle celebrazioni, domenica 6 aprile si terrà "DeGusta Vignola 2025", una passeggiata enogastronomica tra i ciliegi in fiore giunta alla sua terza edizione. L'evento offre l'opportunità di immergersi nella bellezza dei frutteti in fiore, degustando le specialità locali direttamente presso le aziende agricole del territorio. La partenza avverrà a gruppi dalle 9 fino alle 11:30 presso l'info point in Corso Italia, dove sarà possibile ritirare coupon e gadget prima di intraprendere il percorso di circa 10 chilometri, adatto a tutti, inclusi bambini e passeggini.

Il tragitto prevede cinque tappe presso aziende agricole locali, dove si potranno assaporare:

Rosette alla ciliegia

Crostata con composta di ciliegie

Crescentine farcite

"Bocche di lupo" alla ciliegia

Parmigiano Reggiano con aceto balsamico

Liquori a base di ciliegia

La quota di partecipazione è di 34 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratuita per i bambini dai 1 ai 5 anni.

Le iscrizioni all'evento enogastronomico sono aperte fino al 1° aprile 2025 e per partecipare è possibile contattare la Pro Loco Vignola via e-mail all'indirizzo prolocovignola@gmail.com o telefonare al numero 351 7008797. La "Festa dei Ciliegi in Fiore" e l'iniziativa "DeGusta Vignola" rappresentano un'occasione imperdibile per celebrare la primavera, riscoprire le tradizioni locali e assaporare le delizie enogastronomiche che il territorio di Vignola ha da offrire.

Altre attività durante la Festa

Oltre agli eventi principali, la festa prevede: stand enogastronomici lungo le vie del centro, spettacoli di intrattenimento per tutte le età, giochi e laboratori dedicati ai bambini.