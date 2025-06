Motor Valley Fest, si parte: il programma di oggi, 5 giugno 2025

Modena, 5 giugno 2025 – Motor Valley Fest, si parte. Centinaia gli eventi che da oggi a domenica terranno i riflettori accesi sulla città della Ghirlandina e sull’Emilia Romagna, evidenziando come siano stati coinvolti davvero tutti i partner connessi all’automotive, in una manifestazione dal respiro internazionale. Modena capitale dei motori, attraverso quattro dense giornate, ricche di convegni, tavole rotonde, talk, rivolgendo un’attenzione particolare al futuro dell’industria automobilistica e al Made in Italy.

Oggi alle 9 sarà il convegno al Teatro Storchi a dare ufficialmente il via alla kermesse, un momento di visione strategica dedicato all’evoluzione dell’industria automotive e alle sfide che attendono la filiera, con un confronto tra top manager, esperti, imprenditori, istituzioni e mondo accademico. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del presidente della Regione Michele de Pascale, del Sindaco Massimo Mezzetti (in video), l’edizione 2025 si fregerà anche quest’anno di prestigiosi key note speech.

Sul palco saranno protagonisti Stefano Domenicali, presidente e Ceo Formula 1 (in video), Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello di McKinsey & Company, che presenteranno una ricerca esclusiva sul comportamento dei clienti ultra-high-end nel settore automotive; Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione; Teodoro Lio, Ceo di Accenture Italia, che offrirà una lettura dell’ecosistema europeo dell’auto alla luce dell’impatto dell’intelligenza artificiale; Brunello Cucinelli, imprenditore e umanista, con una riflessione ispirata al valore dell’identità italiana tra etica, cultura e innovazione.

Stefano Domenicali, Jan-Christoph Köstring, Michele de Pascale, Brunello Cucinelli

A chiudere la mattinata, l’attesa Motor Valley Top Table, tavola rotonda che riunirà i vertici dei grandi brand della Motor Valley – Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati – per un confronto su innovazione tecnologica, competitività globale e futuro dell’esperienza ad alte prestazioni.

A seguire il taglio del nastro, alle 13, in piazza Roma, nell’area expo ’Best of Motor Valley’, dove saranno esposti veicoli iconici delle principali case auto, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle più importanti realtà della Motor Valley.

Per l’intero pomeriggio e per l’intera giornata di domani spazio alle 14 tavole rotonde del programma convegnistico. In occasione del Motor Valley Fest tornano sia i ’Tavolini sotto le steslle’ che le Notti di luna’: i pubblici esercizi di alcune vie del centro storico potranno estendere le proprie aree arredate anticipando di un giorno l’ampliamento previsto nel weekend.

La città vivrà anche attraverso un fitto calendario di sfilate, raduni e parate che attraverseranno Modena come una lunga festa in movimento. Il pubblico potrà ammirare da vicino vetture storiche, GT, moto iconiche e mezzi istituzionali in un’esperienza collettiva all’insegna del rombo e dell’emozione, pensata per rinsaldare il legame profondo tra la regione e i suoi motori. Anche i musei e le oltre 20 mostre dedicate al mondo dell’auto arricchiranno il racconto: fotografie, collezioni d’autore, carrozzerie e modellini racconteranno l’evoluzione della velocità, tra arte, cultura meccanica e cinema.

Il viaggio nella Motor Valley correrà anche sul grande schermo, attraverso anteprime nazionali e una rassegna cinematografica con proiezioni e incontri dedicati all’automobilismo e ai grandi viaggi su quattro ruote.