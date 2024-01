I 10 migliori ristoranti di Reggio Emilia, la classifica TheFork di gennaio

Reggio Emilia, 25 gennaio 2024 – Idee per cenare o pranzare in un buon locale a Reggio Emilia? Menù vegani, pizza, carne, pesce, sushi o tipicità emiliane e romagnole: per cercare di soddisfare tutti i palati e dare qualche consiglio nella scelta ci pensa TheFork.

La famosa app creata per scoprire e prenotare ristoranti online, infatti, ha rinnovato la sua Top 100 ed è diventata una classifica dinamica dei 100 migliori ristoranti d’Italia. La novità, dunque, è che su TheFork, oltre alla classifica nazionale, si troverà ogni mese una classifica locale aggiornata con i ristoranti e i locali più quotati e votati. Voti che si ottengono sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti.

La classifica di gennaio a Reggio Emilia

Ecco dunque la classifica dei locali che hanno ottenuto punteggi molto alti, non solo per la qualità dei piatti, ma anche per il numero delle recensioni in città.

Herbe Cucina Vegetale si piazza al primo posto, con un punteggio di 9.6 e 386 recensioni, come uno dei 'migliori ristoranti vegani della zona'. Si trova in via Don Giuseppe Andreoli.

Come il primo anche il secondo locale in classifica è vegano. Si tratta di Interno Tre, in via Blasmatori. 'Ottimi i falafel con hummus di ceci e la zuppa di ceci' si legge, vicino al punteggio 9.4 e 401 recensioni.

Medaglia di bronzo per Porca Polenta, ristorante emiliano in via Garonna, punteggio 9.4 e 1642 recensioni.

Seguono, con gli stessi punti di 9.3, il romagnolo Ristorante a Palazzo in Corso Giuseppe Garibaldi, 'consigliato per cena in centro città' si legge in una dei 224 commenti, e Matilde Bistrot & Burger bar in vicolo del Folletto, che propone menù di carne.

Al sesto Macramè in via Francesco Crispi, al settimo Osteria del Liffo in viale Ettore Simonazzi: 'Ristorante elegante, atmosfera, romantico'.

Poi la pizzeria Dicocibo in via Albert Einstein è 'un'ottima scoperta, ristorante accogliente'. Finalmente al nono posto troviamo un ristorante di pesce ed è Polis in via Garonna, cone il 'menù è ricercato, il pesce freschissimo e ben cucinato', recita una recensione.

E si chiude con il 'sushi migliore di Reggio', ovvero Zushi in via Emilia all'Angelo.