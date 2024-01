Verona, i migliori ristoranti scaligeri per gli utenti di The Fork: 3 sono nella Top100 nazionale

Verona, 25 gennaio 2024 – C’è la classifica nazionale Top100 dei migliori ristoranti, stilata secondo in base ai feedback positivi lasciati dai clienti sulla app The Fork, e il territorio scaligero è ben rappresentato con 3 suoi locali valutati tra i 100 preferiti dagli italiani. Ma da oggi c’è anche la classifica legata alle principali città italiane, tra cui Verona, un nuovo strumento che fornisce un modo semplice per vedere quali sono i 10 migliori ristoranti in città, sempre secondo i voti lasciati dagli utenti della popolare app per fare le prenotazioni online. Ma entrambe le classifiche, la Top100 nazionale e quella locale per città, sono “dinamiche” e, come spiega una nota di The Fork, si aggiorneranno ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti.

I ristoranti scaligeri nella Top100 nazionale

Ecco i tre ristoranti della provincia di Verona presenti nella classifica nazionale Top100 della app The Fork. Al 24esimo posto, con una valutazione media di 9,7 su 10, c’è la Trattoria Alla Pesa di Sorgà (via Roma) che propone un menù mediterraneo. Al 73esimo posto nazionale, con un voto medio di 9,6 su 10, c’è la Corte Scaligera di Mozzecane (via Mediana) con una cucina prevalentemente di carne. Al 91esimo posto della Top100, con un feedback di 9,4/10, figura l’Agriturismo Le Tese di Lazise (località Tese) con una cucina tipica italiana.

La Top 10 Verona

Nella classifica locale della Top 10 Verona pubblicata oggi da The Fork, ecco i primi tre ristoranti in città con i migliori feedback lasciati dai clienti. Al primo posto, con un voto medio di 9,4 su 10, c’è la trattoria La Molinara (piazzetta Ottolini) con cucina tipica veneta. Segue, con una valutazione di 9,6/10, l’Osteria il Bertoldo (vicolo Cadrega) che propone un menù tradizionale italiano. Terzo fino al prossimo aggiornamento, con una valutazione media di 9,2 su 10, c’è Amo Bistrot (vicoletto Due Mori) con una proposta in stile romantico.

“Lo strumento utile per cercate ispirazione”

“La Top100 non è una classifica gastronomica ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante. Raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”. È il commento di Carlo Carollo, country manager di The Fork Italia, presentando la classifica nazionale Top 100 assieme anche alle nuove classifiche locali delle principali città italiane disponibili nell’app.