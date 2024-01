I migliori ristoranti di Venezia secondo TheFork: ecco la classifica di gennaio 2024

Venezia, 25 gennaio 2024 – Il cibo come parte integrante di un viaggio alla scoperta del territori, un’esperienza sensoriale che porta alla ricerca di nuovi territori tutti da gustare. Con sei ristoranti nella Top100 delle migliori cucine d’Italia secondo ‘TheFork’, il Veneto si riconferma una meta ideale per gli amanti dell’enogastronomia. Ma non solo. Tra le città più amate dai buongustai, c’è anche Venezia.

A dirlo sono gli utenti dell’App ‘The Fork’, che anche quest’anno confermano la perla dell’Adriatico tra le città con i migliori ristoranti d’Italia. Al 94esimo posto della classifica nazionale – stilata incrociando voti e recensioni degli internauti buongustai – c’è il ‘Dama Restaurant’ di Venezia, ma nella graduatoria cittadina sono 10 i locali da non perdere. Ecco quali.

A selezionare i cento ristoranti più meritevoli d’Italia, sono gli utenti della famosa App. “La Top100 non è una classifica gastronomica, ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante”, spiega Carlo Carollo, manager di ‘TheFork Italia’.

La prima classifica 2024 dei 100 migliori ristoranti italiani “raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri – continua – che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”.

Prima del Dama di Fondamenta Savirgnan, nella graduatoria veneta ci sono altre cinque locali considerati tra i migliori in Italia. Sono l’Antica Torre di Treviso (36° posto), La Marescialla di Montebello Vicentino (37° posto) e altre tre in provincia di Verona: la Trattoria Alla Pesa di Sorgà (24° posto), la Corte Scaligera di Mozzecane (73à posto) e l’Agriturismo Le Tese di Lazzise (91° posto).

Non solo turismo mordi e fuggi, come spesso si pensa: Venezia è un punto di riferimento per gli amanti dell’enogastronomia, convinti che una cena al ristorante possa essere anche un modo per conoscere il territorio. Il cibo come fatto culturale, anche come piacere per il palato.

Tra i dieci locali selezionati dagli utenti di TheFork a Venezia, ci sono due locali che compaiono anche nella prestigiosa guida Michelin. Il Dama per il menù “fuori dagli schemi”, “contraddistinto dall'utilizzo di “spezie che rimandano a terre lontane, soprattutto asiatiche”, mentre il ristorante ‘Alle Corone’ – tre salette esclusive in un lussuoso hotel a due passi da piazza San Marco – per la location e la selezione di vini di qualità.

Al primo posto della Classifica veneziana c’è il ‘Dama Restaurant’, l’elegante locale di Fondamenta Savorgnan che si aggiudica il miglior punteggio di 9.6. Ma il Dama, oltre ad essere uno dei locali Michelin, compare anche al 96esimo posto della Top100 di TheFork. Prezzo medio 100 euro.

Sul podio lagunare, al secondo posto c’è il ‘Sestante – Osteria di Mare’ (9.6, prezzo medio 40 euro) e al terzo posto l’altro locale Michelin, ‘Alle Corone’ (9.6, prezzo medio 70 euro).

Seguono: Hostaria Osottoosopra (9.5, costo medio 54 euro), Le Maschere (9.2, costo medio 70 euro), La Caravella (9.4, costo medio 65 euro), Al Conte Pescaor (9.1, costo medio 35 euro), Al Giardinetto di Severino (9.1, costo medio 40 euro), Chicchetteria By AcquolinA (9.4, costo medio 32 euro) e Poste Vecie (9.2, costo medio 35 euro).