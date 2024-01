Venezia, Claudia De Luca in mostra con “La penultima parola”

Venezia, 11 gennaio 2024 – Dal 14 al 27 gennaio l’artista Claudia De Luca torna a Venezia nello spazio espositivo "artespaziotempo” con una nuova mostra dal titolo “La penultima parola” a cura di Lucrezia Caliani.

La mostra

L’artista, procedendo per sottrazione e secondo un andamento rizomatico, si muove in un sistema ‘sotterraneo’ che offre uno sguardo su una realtà invisibile. Le opere in mostra, circa una ventina, invitano lo spettatore a penetrarvi a fondo, scrutando ciò che si nasconde dietro la prima impressione, per arrivare a quello che non è apparentemente visibile. Aprono l’esposizione gli sfondi nero pece della serie Ouverture con le opere Costellazione, Carsico e Vortici. Un'altra serie di lavori intitolati stratificare, in cui i confini della tarlatana dipinta, un tessuto imprescindibile e ricorrente nelle opere di Claudia De Luca che lo utilizza come elemento di cura. Lo stesso limite, instabile e soffuso, che si ritrova in Siparium 1 e Siparium 2 in cui l’atto di discostare la quinta teatrale introduce chi guarda a un mondo altro e lo prepara ad una finzione scenica che forse è più reale della realtà stessa. Il percorso della mostra si conclude con La penultima parola, un’anatomia geografica onirica e visionaria, un mondo non abitabile, senza inizio e senza fine. L’artista Claudia De Luca spinge lo spettatore a ripensare le sue ultime parole che, in fondo, sono sempre le penultime.

Chi è l’artista

Claudia De Luca, pescarese di origine, si laurea in Storia Contemporanea all’Università di lettere e filosofia di Bologna e in Comunicazione e Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2012 accompagna l’attività dell’insegnamento di filosofia e storia alla pratica artistica esponendo in mostre e collaborando a progetti editoriali di arte e letteratura.

Chi è Lucrezia Caliani

Dopo la laurea in storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze con una tesi di critica d’arte e un corso di perfezionamento post-laurea in Economia e management dei Beni Culturali, svolge un traineeship post laurea all’associazione per lo studio e la ricerca sul surrealismo Apres di Parigi e un master in pratiche curatoriali alla Paratissima Torino. Attualmente scrive per la rivista d’arte Noi Caffè Michelangiolo e per la sezione di arte contemporanea, mostre e street art della rivista FUL Magazine per cui ha collaborato anche alla pubblicazione di Firenze Street Art, la prima monografia dedicata alla street art fiorentina.

Informazioni sulla mostra

Lo spazio espositivo ‘artespaziotempo’, a campo del Ghetto Nuovo Cannaregio 2877, Venezia, con la mostra di Claudia De Luca "La penultima parola” a cura di Lucrezia Caliani, sarà aperto al pubblico dal 14 al 27 gennaio, con un momento ufficiale di apertura sabato 13 gennaio dalle 18. Orari da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.