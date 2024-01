Carnevale di Venezia 2024, Marco Polo protagonista della magia. Cosa c’è da sapere: tema, date e programma degli eventi

Venezia, 20 gennaio 2024 – Marco Polo protagonista del Carnevale di Venezia 2024. È un’edizione che si preannuncia di grande fascino quella che tra pochi giorni poterà in città il sapore dell’Oriente.

Dal 27 gennaio al 13 febbraio, veneziani e turisti potranno vivere un viaggio immaginario verso Est, con eventi diffusi diffusi dalla laguna alla terraferma. Ecco il programma del Carnevale 2024, l’ultimo grande evento ‘libero’ in attesa del ticket. Ecco il programma e cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia 2024.

A 700 anni dalla scomparsa dell’esploratore più grande di tutti i tempi, Venezia dedica la kermesse carnascialesca al suo cittadino più illustre: Marco Polo, deceduto l’8 gennaio 1324. Un tema intrigante, dal titolo “Ad Oriente. Il viaggio mirabolante di Marco Polo”. A firmare la nuova edizione è ancora Massimo Checchetto, direttore artistico e scenografo del Teatro La Fenice.

Il suo lungo viaggio alla scoperta della Cina diventerà la mappa del Carnevale 2024, un viaggio fantastico che condurrà i visitatori per le calli e i campi animati da spettacoli, musica e arte. Sarà l’occasione per ripercorrere quell’indimenticabile avventura che spinse Marco Polo sulla via della seta: l’arrivo alla corte del Gran Khan e il suo racconto minuzioso giunto fino a noi attraverso le pagine del memoire ‘Il Milione’, uno dei capolavori della letteratura mondiale.

Mondi fantastici e sapori lontani, come quel viaggio che nel ‘300 portò Marco Polo dalla Serenissima alla corte del Gran Khan in Cina. “Marco Polo è un eroe del suo tempo – dice il direttore artistico, Massimo Checchetto – che ha avuto la fortuna straordinaria di vedere popoli e civiltà incredibili, come pochi all’epoca. È partito via terra verso terre sconosciute e rientrato a Venezia via mare, raccogliendo un’enorme quantità di informazioni, affrontando pericoli e disavventure, incontrando personaggi d’eccezione e avendo accesso a un mondo molto esclusivo”.

Cosa c’è dietro al tema 2024. “Ad Oriente richiama proprio questa esplorazione di tutto ciò che era oltre – continua Cecchetto – ad est di Venezia e di quelle terre di cui si aveva coscienza al tempo. La sua esperienza diretta si fonde con l’immaginario che, da giovane del Medio Evo, con le informazioni di cui era in possesso allora, poteva avere del mondo sconosciuto. I sogni del ragazzo Marco illumineranno decine di strade, piazze, calli e campielli. Il segreto sono le emozioni: davanti alla meraviglia dell’ignoto, siamo gli stessi ora come settecento anni fa”.

Si parte il weekend del 27 e 28 gennaio. Ad aprire ufficialmente le celebrazioni del Carnevale 2024, sarà l’atteso corteo delle imbarcazioni tradizionali sul Canal Grande, che si svolgerà domenica 28 gennaio. Barche addobbate e vogatori in costume partiranno dalla Punta della Dogana verso Rialto, per poi ritrovarsi sotto gli archi del mercato in Erbaria per dare vita ad un colorato festeggiamento. In mattinata (alle 11) ritornano i tradizionali percorsi enogastronomici della tradizione veneziana in Fondamenta di Rio di Cannaregio.

Il primo assaggio del Carnevale 2024 a Mestre, sabato 27 e domenica 28 gennaio, sarà invece l’anteprima del Carnival Street Show che animerà il Teatrino di Piazza Ferretto. In Piazza San Marco a Venezia e in Piazza Ferretto a Mestre verranno allestiti due teatri gemelli, in stile orientale, per accogliere tutte le maschere che vorranno partecipare all’ormai tradizionale ‘Concorso della Maschera più bella’. Sui palchi si alterneranno anche momenti di spettacolo, musica e arte varia.

Altro imperdibile appuntamento: la Festa delle Marie. Domenica 28 gennaio verranno scelte le 12 Marie che accompagneranno il Carnevale, mentre la ragazza più bella di Venezia sarà il volto ufficiale del 2024. Lo scorso anno si aggiudicò il titolo di ‘Maria dell’Anno’ Beatrice Raffael, 23 anni di Venezia, laureata in Lingua e Letteratura Europee all’Università Ca’ Foscari.

Le 12 Marie sfileranno vestite con costumi storici a bordo di gondole lungo il Canal Grande per raggiungere Piazza San Marco, dove saranno accolte e presentate al pubblico martedì 13 febbraio.

Un palinsesto ricco di spettacoli quello di ‘Venice Carnival Street Show’, il grande programma di musica, commedia, arte di strada e magia che coinvolgerà adulti e bambini con eventi a Venezia, Mestre e sulle isole della laguna.

Duecento artisti delle migliori compagnie del panorama internazionale si alterneranno sui palchi allestiti nei punti più suggestivi della città. Si parte con un’anteprima durante il weekend del 27 e 28 gennaio, per poi entrare nel vivo sabato 3 e domenica 4 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio.

‘Terra incognita. Il mirabolante viaggio di Marco’ è il titolo dello show di musica e fuochi d’artificio sull’acqua alla Darsena dell’Arsenale. Trenta minuti di spettacolo pieno di colori ed emozioni dalle 18.30 e alle 21 di venerdì 2 febbraio. Biglietti disponibili fino ad esaurimento a partire da mercoledì 17 gennaio: gratuità e agevolazioni per i residenti.