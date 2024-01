Carnevale di Venezia 2024, la Pantegana dà il via alla grande festa: lo spettacolo della regata sul Canal Grande

Venezia, 28 gennaio 2024 – La tradizionale regata della Pantegana lungo Canal Grande e la sua “esplosione” al ponte di Rialto hanno dato il via stamattina al Carnevale di Venezia, l’edizione 2024 di una grande e colorata festa che animerà la città lagunare fino al 13 febbraio e che quest’anno ha per titolo “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”.

Carnevale di Venezia 2024, la regata della Pantegana (foto Facebook)

La Pantegana

Oggi è la giornata con gli eventi di apertura ufficiale del Carnevale, il primo dei quali è un corteo unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi e figure mascherate che ha solcato stamattina le acque del Canal Grande rievocando la Festa Veneziana con la cosiddetta regata della Pantegana: protagonista, assieme al grosso topo, la tradizione remiera, tra centinaia di vogatori in maschera e canzoni tipiche popolari della laguna. E poi c’è stato lo scoppio della mitica Pantegana, davanti al ponte di Rialto, che ha segnato l’inizio ufficiale del primo week end di “Ad Oriente”, all'insegna della venezianità. L'iniziativa si svolge in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta.

La Pantegana del Carnevale di Venezia 2024 (foto Facebook)

La regata

La regata è iniziata alle 11, quando un centinaio circa di imbarcazioni a remi addobbate è partita da Punta della Dogana per arrivare a Rialto dopo aver percorso il Canal Grande, capitanato da una caorlina che ha trasportato la Pantegana in cartapesta, lunga 7 metri e ormai diventata uno dei simboli del Carnevale popolare veneziano. Proprio davanti al ponte di Rialto, all'altezza di palazzo Manin sede della Banca d'Italia, la Pantegana simbolicamente è scoppiata in uno sfavillio di coriandoli e palloncini che volendo in aria hanno annunciato il via ufficiale ai festeggiamenti della kermesse carnevalesca.

La giornata

Giornata all'insegna del gusto anche lungo fondamenta di Cannaregio, sempre nell'ambito della Festa veneziana, con un tradizionale percorso enogastronomico della tradizione offerto da Aepe - Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia - che vedrà trionfare bigoli in salsa, baccalà, frittelle e molto altro. Appuntamento dalle 11.30 in poi. Dopo la prima sfilata di carri allegorici di Dese ieri con centinaia di figuranti, oggi gli altri appuntamenti con il Venice Carnival Street Show sono dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, con spettacoli in Piazza Ferretto e nelle vie di Mestre, e a Venezia in vari campi. Circo, clownerie, fachirismo, magia, giocoleria, improvvisazione, equilibrismo, manipolazione del fuoco e poi musica dalle terre del Milione: un tour alla scoperta dell'Oriente per incontrare strani personaggi, ambientazioni da mondi sconosciuti e immergersi in un viaggio indimenticabile.