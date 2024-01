Carnevale 2024, le date di inizio e fine. Vacanze: ecco chi sta a casa da scuola

Bologna, 18 gennaio 2024 – E’ iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale: quest’anno il martedì grasso arriva alla vigilia di San Valentino. Le celebrazioni per il Carnevale 2024 iniziano tra meno di dieci giorni, sabato 27 gennaio 2024 e proseguiranno fino al 13 febbraio 2024. Un lungo periodo di festeggiamenti per quella che è considerata una festa mobile o stagione festiva cristiana cattolica. Il periodo del Carnevale precede la Pasqua e quindi varia di anno in anno proprio come la data della festività che celebra la resurrezione di Gesù Cristo.

Perché si chiama Carnevale?

Il 13 febbraio dunque è il martedì grasso e segna, per la tradizione del rito romano, l'inizio della Quaresima. Si chiama 'grasso' perché è l'ultimo giorno in cui è possibile mangiare la carne prima della dieta della Quaresima (quaranta giorni di astinenza dal consumo di carne, alcol e altri piaceri). E proprio alla proibizione della carne si riferisce il nome della festa: vale in latino significa "addio", quindi Carne+Vale significa "addio carne".

Carnevale: le regioni che fanno le vacanze e quando

In molte zone d’Italia la ricorrenza di Martedì Grasso è un buon momento per concedersi una giornata di relax e di riposo. Ecco le date e le Regioni in cui ci si potrà dedicare interamente ai Carnevali, perché anche le scuole restano chiuse per uno o più giorni. Ecco dove.

Si parte con la provincia di Trento, che vedrà iniziare le vacanze dall’8 (Giovedì Grasso) al 13 febbraio.

Il secondo a prendere parte a questi giorni festivi sarà il Piemonte, dal 10 al 13 febbraio.

Si prosegue, poi, con12 e 13 febbraio per Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia (16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano) e Puglia.

Dal 12 al 14 febbraio, invece, Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto.

Unica giornata, quella del 13 febbraio, per la Sardegna. Infine, dal 12 al 16 febbraio, la provincia di Bolzano.