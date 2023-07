Festa del Redentore 2023 a Venezia: le date e il programma dei tre giorni

Venezia, 14 luglio 2023 – Torna domani, sabato 15 luglio, la Festa del Redentore di Venezia: la ‘notte famosissima’, come la chiamano i veneziani, che riporterà in laguna un fitto programma di festeggiamenti sacro e profano. Come da tradizione, il sabato che precede la terza domenica di luglio la laguna si riempirà di luci e colori con la spettacolare serata di fuochi d’artificio al Bacino San Marco. E per tutto il giorno, celebrazioni religiose – oggi è stato inaugurato il ponte votivo che porta alla Chiesa del Redentore della Giudecca – ma anche tradizioni gastronomiche, folklore e meravigliosi giochi di luce sull’acqua. Ecco il programma completo dell’evento.

La celebrazione ricorda la fine dell'epidemia di peste che devastò la città negli anni 1575-1577, portando alla morte oltre un terzo della popolazione di Venezia. Fu per questo motivo che il 4 settembre del 1576, il Senato della Serenissima scelse di erigere una chiesa a nome del Cristo Redentore, come ex voto per cercare di allontanare la malattia dalla laguna. Nel giorno del primo Redentore, nel 1577, fu allestito un ponte di galere per raggiungere l'isola della Giudecca e la nuova basilica. Ed è per questo che ogni anno viene realizzato un ponte votivo galleggiante. Sempre qui, ebbe luogo la prima processione di fedeli, ancora oggi parte fondamentale delle celebrazioni. Ancora oggi il Redentore è tra le festività popolari più sentite e attese dai veneziani, in cui convivono l'aspetto religioso e quello spettacolare.

Il momento più importante dalla festa sarà sabato 15 luglio, quando alle 23.30 inizierà lo spettacolo pirotecnico in san Marco. Quaranta minuti di pura emozione, tra mille luci e colori a vivo sulla laguna. Ma non mancheranno altri momenti di festa, con un ricco susseguirsi di eventi per una tre giorni da ricordare. Ecco il programma completo.

VENERDÌ 14 LUGLIO

Dalle ore 20 di venerdì 14 luglio, l’attesa apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca. Da quel momento, inizierà l'affollata processione di veneziani che andranno a fare visita al Santo. Il ponte rimarrà aperto fino alle ore 24 di domenica 16 luglio. Unica eccezione lo stop forzato durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio: qui le chiusure temporanee del ponte.

SABATO 15 LUGLIO

Dalle ore 23.30 di sabato 15 luglio, al via il momento più atteso della festa: lo spettacolo pirotecnico sull’acqua del Bacino di San Marco. Potranno accedere alle aree individuate dal Comune per godersi lo spettacolo – sia da terra alle Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni e Giudecca, che sulle barche che affolleranno la laguna – solo le persone in possesso della prenotazione.

DOMENICA 16 LUGLIO

Domenica 16 luglio sarà l’ultimo giorno di festa, ma non per questo meno importante. Venezia sarà assediata da migliaia di turisti che arriveranno in città per le ‘Regate del Redentore’. Si svolgeranno nel Canale della Giudecca, le partenze verranno suddivise per età e tipologie di barche usate per la gara:

ore 16: Regata dei giovanissimi su pupparini a 2 remi

ore 16.45: Regata su pupparini a 2 remi

ore 17.30: Regata su gondole a 2 remi

A chiudere la tre giorni di festeggiamenti, alle 19 ci sarà la Santa Messa Votiva nella Chiesa del Redentore, sull’isola della Giudecca.

Occasioni di svago e divertimento anche nelle isole e le zone periferiche di Venezia, dove verranno organizzati eventi all’interno del cosiddetto ‘Redentore diffuso’ sul territorio. Da segnalare il cambio di programma di Favaro Veneto, il Comune della famiglia uccisa nell’incidente di Santo Stefano di Cadore, che ha annullato i festeggiamenti in segno di lutto. Ecco il programma:

ASSEGGIANO – “Asseggiano in Festa”. Sabato 15 luglio, spettacolo pirotecnico alle ore 23.30.

MALCONTENTA – “Sagra del Redentore”, fino a martedì 18 luglio. Sabato 15 luglio, spettacolo pirotecnico alle ore 23.30.

MARGHERA – “Festa del Redentore a Marghera”, Piazza Mercato, Piazza Municipio e zone limitrofe. Musica dal vivo, gastronomia tipica ed esibizioni di ballo.

PELLESTRINA – “Redentore a Pellestrina”, in piazza Zendrini. Sabato 15 luglio, spettacolo pirotecnico alle ore 23.30.

GAZZERA – “Redentore al Parco”, villa Pozzi: picnic, spettacoli di magia, teatro e musica.