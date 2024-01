Carnevale di Ascoli, la guida: via al conto alla rovescia

Ascoli Piceno, 29 gennaio 2024 – Conto alla rovescia ad Ascoli, dove dall’8 al 13 febbraio, va in scena in un vero e proprio teatro a cielo aperto per il Carnevale sul cui palcoscenico salgono da protagonisti assoluti macchiette e gruppi mascherati, veri talenti dell’irriverenza a cui ogni riferimento a fatti e persone è assolutamente permesso.

Cristina d'Avena al Carnevale di Ascoli: sarà ospite giovedì 8 febbraio in piazza del Popolo

Ad aprire il programma saranno le scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 8 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in piazza del Popolo.

Nel pomeriggio, alle 16, esibizione musicale sul palco in piazza del Popolo di Cristina D’Avena, insieme ai Gem Boy.

Giornata clou del Carnevale di Ascoli sarà come sempre quella della domenica (11 febbraio) quando, dalle 11 in poi, il centro delle ‘cento torri’ farà da cornice alle gag e all’esibizione di tutti i gruppi e le singole maschere partecipanti al concorso. Il bis martedì grasso.