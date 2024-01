Carnevale di Fano 2024: pienone per la prima

Fano, 28 gennaio 2024 - La prima del Carnevale di Fano sfida la nebbia con una pioggia di suoni e colori, facendo registrare un’affluenza record (foto), malgrado le condizioni del tempo non fossero delle migliori. Prima giornata all’insegna del divertimento e della sorpresa, con i nuovi carri dell’edizione 2024. Il tema di quest’anno, “In viaggio col Vulón: fuori dalle righe…e dagli spazi!”, ha visto come protagonista il carro dedicato a Beatrice Venezi, una dei direttori d’orchestra più giovani del mondo, nota per avere chiesto di essere chiamata “direttore” e non “direttrice” durante l’edizione di Sanremo 2021.

Un’affermazione che, stando all’interpretazione del carrista Paolo Furlani, la colloca “Fuori dalle righe…e dagli spazi”, dunque proprio in piena sintonia col tema del Carnevale di quest’anno. Il carro a lei dedicato, molto suggestivo e curato nei dettagli, è stato uno dei più ammirati.

Valeria Guerra ha invece ideato (realizzazione Gommapiuma per Caso) un’altra novità, “Jack in the box, ovvero pupazzo a molla”, opera dedicata alle maschere italiane ed in particolare alle dieci maschere dei Carnevali d’Italia. Il terzo carro nuovo di seconda categoria, “Te dag el Brudet 2: la vendetta”, è invece dedicato al Brodetto e alla Moretta e porta la firma di Matteo Angherà (realizzazione Carnival Factory).

Due i carri nuovi di prima categoria. “Il Mangiasogni” di Luca Vassilich (realizzazione Carnival Factory) rappresenta, come spiegato dall’autore, il desiderio di sognare ed essere felici in una società che ci costringe a essere omologati, freddi, rapidi, produttivi e consumisti. Mauro Chiappa (realizzazione Fantagruel) si è dedicato invece ad un tema di grande attualità come l’Intelligenza artificiale abbinato ad un tormentone musicale con il carro “Ho visto l’A.I. che bacia lui…”.

Tra balletti e maschere fantasiose, non sono mancati personaggi particolari, come un gruppo di laureati con il massimo dei voti, che ha mostrato scritte ironiche, ponendo la domanda se davvero siano i giovani a non avere voglia di lavorare.

Quest’anno torna anche la lotteria, il cui biglietto ha un costo di 3 euro, e offre ben 10 premi: il primo è una Crociera per 2 persone.