Fano vola sulle ali di Sky, al via ‘Calciomercato’: come partecipare

Fano, 2 giugno 2024 – E’ partito il cronometro del conto alla rovescia per Calciomercato l’Originale con cui Fano e più in generale tutta la Regione Marche finiranno per una settimana intera sotto i riflettori delle telecamere di Sky Sport, per un evento mediatico che con le previste 20 ore di messa in onda raggiungerà 400mila spettatori a puntata per un totale di oltre 2milioni di utenti. Mancano meno di 24 ore alle dirette tv della trasmissione televisiva di punta dell’estate sportiva di Sky, che inizia il suo tour per l’Italia dalla bellissima cornice dell’ex chiesa di San Francesco di Fano dove è in programma tutte le sere dalle 23 alle 24, da domani a venerdì 7 giugno. Il giorno dopo in città si vota per il nuovo sindaco.

Ed è per questo che gli storici conduttori di Calciomercato, Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Luca Marchetti detto Fayna, indossano una fascia tricolore nella foto scattata per promuovere l’evento in città. Una città che nelle ultime settimane ha atteso con ansia l’arrivo degli ospiti del programma calcistico con i maggiori ascolti a livello italiano. Ed ora quell’attesa è finita. Arriveranno infatti oggi in città i primi protagonisti indiscussi di questo successo televisivo. Nel primo pomeriggio di oggi in centro storico si vedranno arrivare Alessandro Bonan, Fayna e Paolo Condò che seguiranno da vicino tutto l’allestimento dell’ex chiesa di San Francesco. Dalle 21.30 circa e fino alle 24 si svolgeranno le prove di illuminazione e della diretta.

Domani invece arriveranno anche gli altri personaggi annunciati: Beppe Bergomi, Lorenzo Minotti, Gianluca Di Marzio, che saranno i protagonisti della prima trasmissione di lunedì. Nella mattina di domani, tutti i protagonisti del programma, sono attesi ai Bagni Carlo mentre nel pomeriggio visiteranno alcune tra le aziende più innovative della città. La sera cena con i prodotti tipici marchigiani prima di andare nell’ex chiesa di San Francesco per la diretta. Gianluca Di Marzio, invece, nella prima puntata si collegherà (sempre tra le 23 e le 24) dai giardini del Pincio e dalla MeMo. Ogni giorno sono previsti anche due collegamenti in diretta con il Tg di Sky Sort 24, il primo tra le 19 e le 19,30 il secondo tra le 20,30 e le 21.

Cosa fare per partecipare come pubblico

Per partecipare come pubblico è necessario prenotarsi attraverso il sito di comunicasrl.net in caso di pioggia la trasmissione andrà in onda dalla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana ma senza la partecipazione del pubblico.