Carnevale di Fano 2024, alberghi pieni. Cecchini: "Piovono prenotazioni"

Fano, 27 gennaio 2024 – Conto alla rovescia per il primo grande corso mascherato con la sfilata del carri allegorici in programma domani a partire dalle 15,00 lungo viale Gramsci. Attesa e curiosità anche per vedere se ci sarà il pubblico dello grandi occasioni.

Ne parliamo con Luciano Cecchini, presidente della cooperativa Alberghi Consorziati di Fano.

Allora presidente Cecchini, con quale strutture accoglierete i turisti per carnevale?

"Noi siamo pronti con i 15 hotel aperti in questo periodo che fanno parte del nostro gruppo: Hotel Angela, Beaurivage, Cristallo, Corallo, Elisabeth II, De la Ville, Augustus, Siri, Metauro, Castello di Montegiove, Villa Rinalducci, Alla Lanterna di Metaurilia, Borgognina di Lucrezia, Flaminio e Metauro di Calcinelli".

Quali sono le previsioni?

"I nostri uffici informazioni mi confermano che per questo primo corso mascherato la gran parte delle prenotazioni viene da privati, cioè da un turismo di coppia o famigliare che viene a Fano in occasione del carnevale. Per la seconda e terza sfilata invece abbiamo il grosso movimento delle agenzie viaggio e dei gruppi organizzati. Basti pensare che le tribune per queste due sfilate sono già sold out, tutte prenotate per cui potremo anche avere problemi a soddisfare tutte le richieste".

Provenienza?

"In massima parte dal sud Italia, Bari, Napoli, ma anche dalla Lombardia e perfino dall’esterno, grazie ai buoni rapporti di Fano con le città gemellate".

C’è una ragione particolare perché il movimento più grosso si registra a febbraio?

"Sì, certamente, la prima sfilata quella di domenica 28 gennaio arriva troppo a ridosso delle ultime feste di fine anno, chiuse dal lungo ponte dell’Epifania, per cui le agenzie preferiscono proporre i tour proprio nell’ultima settimana di carnevale, quella dell’11 febbraio".

Il periodo di soggiorno?

"Di solito è di due giorni con uno o due pernottamenti, ma c’è anche chi sceglie il week lungo, dal venerdì con due o tre notti. Una scelta dettata anche dalla volontà di visitare la zona e in particolare il nostro entroterra a partire da Urbino. Poi anche Pesaro capitale della cultura diventa un’occasione per abbinarci il carnevale di Fano".

Cosa di potrebbe migliorare per incentivare il turismo diciamo… carnevalesco?

"Come Alberghi Consorziati stiamo studiando insieme all’Ente Carnevalesca la possibilità di organizzare iniziative che impegnino il turista anche per altri eventi di carnevale. Per esempio che arriva sabato 3 febbraio ha l’occasione di poter assistere allo spettacolo "La Cenerentola" di Rossini al Teatro della Fortuna o chi arriva venerdì 9 febbraio potrà assistere al Concerto di Carnevale diretto da Beatrice Venezi, ma dovremo incentivare maggiormente queste occasioni, specialmente il sabato sera e anche la domenica delle sfilate, perché quando si conclude l’ultimo giro dei carri con la "luminaria" alle 19,00 non ci sono poi appuntamenti serali per il turista che volesse rimanere ancora a Fano".