Carnevale 2024, sfilate e concorsi: ecco gli appuntamenti nelle Marche

Ancona, 26 gennaio 2024 – Pantalone, Arlecchino e Colombina, ma anche caramelle e coriandoli: questi sono i simboli di una tradizione centenaria, ce ogni anno conquista i cuori di grandi e piccini, in una giornata in cui “ogni scherzo vale”. Stiamo parlando proprio del Carnevale, la cui data principale (Martedì Grasso) ricadrà il 13 febbraio. Insomma, di storie carnevalesche ce ne sarebbero da raccontare, ma forse è più bello viverle. Ecco quindi una guida agli appuntamenti nelle Marche.

Ancona

Una grande sfilata lungo corso Garibaldi per il Carnevale di Ancona. L’appuntamento è per domenica 11 febbraio, quando il corteo, a partire dalle 15:30, sfilerà per il corso principale caratterizzando la manifestazione fino ad arrivare al banco di giuria che decreterà i vincitori. Un nuovo grande evento per la città, la quale festeggerà la festa più colorata dell’anno invitando i cittadini e chiunque voglia unirsi all’appuntamento allegorico a preparare maschere e costumi, da personaggi di fantasia, a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia, della musica o tra i più rappresentativi della tradizione carnevalesca partecipando al concorso che andrà a premiare la migliore maschera singola, la migliore di gruppo, la maschera del rione o delle frazioni. Un premio sarà dedicato anche agli universitari rendendoli così partecipi della vita cittadina. Per ogni informazione e per iscrizioni visitare il sito del Comune di Ancona.

Immancabile anche l’appuntamento di domenica 4 febbraio a Macerata Picena, dove, alle 15:30, inizieranno tutte le attività per far stupire tutti quanti: trampolieri, giochi, bolle di sapone giganti e balli di gruppo saranno i protagonisti che apriranno questo Carnevale.

Grandi premi, inoltre, per tutti coloro che vorranno partecipare al concorso “Mi diverto… Mascherina!”, in collaborazione con il Centro Volontariato Incontro.

Il tema della maschera è a scelta dei partecipanti. Le maschere che compongono il gruppo devono appartenere allo stesso tema. Sono individuate 2 categorie di concorso: “Mi maschero in Gruppo”, in cui il gruppo può essere misto, sia adulti che bambini, senza limiti di età e di numero di partecipanti; “Mi maschero da solo”, nel quale possono aderire tutti, adulti o bambini, senza limiti di età.

Pesaro e Urbino

Come non cominciare con uno dei Carnevali più antichi assieme a quello di Venezia: stiamo parlando proprio del Carnevale di Fano. Come ogni anno, tre saranno gli appuntamenti che accompagneranno gli amanti di questo evento storico: si comincia domenica 28, alle 10, in viale Gramsci con il Carnevale dei Bambini, per poi proseguire alle 15 con la grande sfilata di carri allegorici, maschere e getto di dolciumi. Si continuerà poi domenica 4 febbraio, alle 9.30 in piazza XX Settembre, con l’evento “In bici con Vulòn” (per informazioni chiamare al numero 3351345450).

Si proseguirà, poi, in viale Gramsci alle 10 con il Carnevale dei Bambini e si continuerà alle 15 con il secondo corso mascherato, con la sfilata e il lancio delle caramelle. Ultima giornata, infine, quella di domenica 11 febbraio, con gli stessi orari e le stesse attività, ma con la certezza che, in questa giornata, ci sarà lo svuotatutto dei dolciumi. Preparate, quindi, i coni giganti tipici del carnevale fanese, perché in queste giornate pioveranno caramelle. Per ogni informazione visitare il sito www.carnevaledifano.com.

Macerata

A Corridonia, sabato 3 febbraio dalle 14.30, si terrà la 63esima edizione del magnifico Carnevale dei Bambini. “Unitevi al divertimento del carnevale organizzando un gruppo in maschera, sarà un’esperienza memorabile” dice il motto di questa edizione, invitando così tutti i bambini a formare dei bellissimi gruppi con cui partecipare e sfilare lungo le vie del borgo medievale. Si partirà dalle 14.30 in via del Piave per poi giungere alle 15 in Piazza del Popolo. Ovviamente, saranno presenti moltissime attività per i più piccoli, con tanto di lancio di caramelle per soddisfare i palati più fini.

A Mogliano, invece, arriva il Carnevale Moglianese. L’evento, che si terrà sabato 10 febbraio, vedrà sfilare carri allegorici e gruppi mascherati per le vie della città. Musica, dolci e spettacoli sono solo alcune delle sorprese che contorneranno questo evento. Con la partenza dal piazzale del Santuario alle 14, tutti gli arlecchini e le colombine distribuiranno caramelle ai più piccoli e, bisogna ammetterlo, anche ai grandi golosi, fino a giungere al piazzale Ex Banca Marche, dove ci sarà il lancio finale. Ci saranno, inoltre, premi anche per le maschere e i gruppi più belli.

Fermo

Si chiama "Baraonda" ed è il Carnevale delle città di Fermo e Porto San Giorgio la nuova manifestazione che ha iniziato il suo cammino nel 2016 e che riprende il tema universale del rovesciamento, tipico del Carnevale; delle cose che si invertono, che si scambiano di posto e si ribaltano, ma anche quello più locale del paese di sopra in sempiterna competizione con quello di sotto. Si comincia domenica 28 gennaio, in piazza del Popolo alle 16.30, a Fermo, con l’accensione delle lanterne della festa. Con un susseguirsi di eventi carichi di storia e di tradizione, poi, si arriva a domenica 11 febbraio dove, in piazza del Popolo e vie circostanti, si terrà la 35esima edizione del Carnevale Storico di Fermo, con il grande corteo dei gruppi mascherati. A Martedì Grasso, invece, la festa si sposta a Porto San Giorgio, con la 27esima edizione del Carnevale di San Giorgio. Immancabile anche qui, ovviamente, la storica parata e, alle 18, il grande processo a Re Carnevale, con tanto di rogo per chiudere tutta la festa. Tutto il programma su www.proscenioteatro.it/eventi.

Ascoli Piceno

Torna, ad Ascoli Piceno, il carnevale con il suo grandissimo e famoso concorso mascherato che, come ogni anno, lascia prevedere una grande partecipazione. Infatti, le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 5 febbraio per tutti, ad eccezione dei gruppi con postazioni fisse che dovranno pre-iscriversi nella giornata del 3 febbraio (con sorteggio per l’assegnazione delle postazioni il 4 febbraio).

Tutte le iscrizioni si potranno effettuare anche quest’anno nella Sala Cola d’Amatrice concessa dall’Amministrazione comunale e che sarà operativa, per informazioni, già dal primo febbraio. Nella giornata di sabato 10 febbraio, alle 9.30 il Carnevale dei bambini in Piazza del Popolo dove, invece, alle ore 16, è previsto un concerto.

Poi, dalle 17, l’avvio nelle vie del centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona”. Giornata clou sarà sempre quella di domenica 11 febbraio. Infatti, dalle ore 11 in poi, è previsto il Carnevale di mezzogiorno riservato ai gruppi mascherati iscritti nella categoria “Omnia Bona”.

Poi, dalle 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Chiusura della giornata con musica, sempre in Piazza del Popolo, dalle ore 19:30, con Ubby Dj. Gran finale il 13 febbraio, Martedì Grasso, con l’uscita finale, dalle 15, di tutti i gruppi mascherati in concorso fino all’annuncio in Piazza del Popolo delle “nomination” dei gruppi candidati alla vittoria finale. A seguire, è prevista la festa conclusiva, sempre in piazza, con la musica dei Doctor Vintage. Tutto il programma su www.ilcarnevalediascoli.it.