Carnevale di Cento 2024, pienone per Tananai alla prima delle 5 sfilate

Centro (Ferrara), 28 gennaio 2024 – La nebbia non ha guastato la grande festa del Cento Carnevale d’Europa che nel pomeriggio ha inaugurato questa nuova edizione con la prima delle 5 bellissime sfilate in programma. Tra carri, i ritmi samba delle ballerine brasiliane, maschere e coriandoli, è spuntato anche il sole per baciare la manifestazione che ha registrato il primo successo firmato Ivano e Riccardo Manservisi. E oggi special guest Tananai che ha fatto cantare tutta la piazza stracolma di giovani venute apposta per vedere il proprio idolo da vicino. "Ciao Cento! " ha detto salendo sul palco facendo esplodere l'urlo delle ragazze.

Re incontrastati i 5 enormi carri di cartapesta che si sono fatti largo tra le strette vie del centro storico, aprendosi in tutta la loro bellezza in piazza Guercino e poi nel secondo punto spettacolo di piazza Rocca, con coriandoli, gettito musica, coreografie regalando tante emozioni ma anche messaggi importanti al pubblico.

Volano in Giappone i Toponi, campioni in carica, con ‘Siamo come Hikikomori’ parlando di questa problematica, presentando il numerosissimi gruppogruppo che in danza ha messo in scena l'uomo sopraffatto dalle aspettative della società mentre le maschere dal carro scendono e il giovane giapponese inizia la sua danza.

Poi i Fantasti100 e il messaggio di ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’ per dare un messaggio di inclusione. I portoni di indifferenza e discriminazione che si aprono abbattuti da un leone e dal messaggio di Nelson Mandela mentre alle spalle è una donna di colore che tra le braccia tiene un bambino bianco.

IRagazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’ parlano di paure che però vanno sconfitte. Lo fanno in danza e in cartapesta con un uomo che in piedi cerca di scappare dal drago che ha alle spalle e un messaggio a tutta la piazza. "Tu che hai perso il lavoro, una persona cara, che stai pensando sia tutto finito, ma invece di sperare che qualcosa cambi, agisci". Sorpresa del Risveglio con un ‘Un cielo pieno di stelle’ festeggiando il 40esimo carro con farfalle, stelle e facendo comparire una vera band riportando la musica livello sul carro, come si faceva in tempo passato.

i Mazalora portano ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ parlando di resilienza e rinascita con un carro che cambia faccia mostrando che il naufragò in balia dei problemi della vita, solo tenendo duro può mettere le ali e trasformarsi in un aviatore che spicca il volo.

Una sfilata iniziata con il rombo delle Ferrari ma anche con il bellissimo gruppo a piedi Figli delle Stelle che ha scaldato l'atmosfera con i ritmi anni '70.

E ora l'appuntamento è per domenica prossima, con special guest i Gemelli DiVersi.