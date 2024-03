Giovanni Allevi in concerto nella sua Ascoli: “Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore”

Ascoli Piceno, 21 marzo 2024 - "Questo è il tour della mia rinascita, del passaggio dal buio alla luce". Con queste parole Giovanni Allevi ha annunciato che sabato 25 maggio tornerà ad esibirsi sul palco di piazza del Popolo in un concerto capace di coinvolgere la sua amata Ascoli. Tappa inserita nella lunga serie di date del 'Piano solo tour 2024'.

Giovanni Allevi in video; a destra, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti

Stamattina in comune il sindaco Marco Fioravanti ha svelato con orgoglio che sarà proprio l'artista di fama mondiale - reduce dall'apparizione al 74esimo Festival di Sanremo dove ha dato vita ad un toccante monologo sulla sua lotta contro la malattia - ad aprire l'attesa stagione estiva delle cento torri.

"La cosa importante è che la serata sarà interamente ripresa per realizzare un video promozionale che manderemo in giro grazie a degli accordi televisivi – spiega il primo cittadino -. Oltre all'arte e alla musica, l'esperienza di Allevi servirà per testimoniare la rinascita dalla malattia. Ho proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro e la richiesta arriverà al consiglio comunale che si esprimerà a riguardo".

Sarà subito caccia al biglietto nelle giornate di oggi e domani quando la prevendita sarà riservata soltanto ai cittadini ascolani. L'acquisto dei tagliandi per i circa 2mila posti a sedere sarà possibile solo ed esclusivamente nella biglietteria del teatro di piazza del Popolo. A seguire nella giornata di domenica, i biglietti residui saranno venduti online.

Da Genova a Milano, passando per Roma, Bergamo e Cremona. Saranno molte le date del tour che segnerà il ritorno di Allevi. "Apprendo con grande gioia dell'invito a tenere un concerto nella mia Ascoli – aggiunge il maestro con un video messaggio -. Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore, saremo circondati dalla bellezza senza tempo di una città dall'architettura straordinaria". Nei giorni scorsi attraverso i propri profili social il maestro era tornato a parlare della sua battaglia commentando: "Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l’anima".