Natale: stop agli alcolici d’asporto

Vietato vendere bevande alcoliche per l’asporto di notte: è questa la principale misura contenuta nell’ordinanza per le festività natalizie. L’atto verrà emanato nei prossimi giorni e rimarrà in vigore fra il 15 dicembre e il 7 gennaio. Il frame temporale, insomma, va dalla fiera di Santa Lucia (13 dicembre) fino all’Epifania. L’ordinanza infatti dovrebbe ricalcare in gran parte le disposizioni stabilite per il Natale dello scorso anno e quindi riguarderà tutti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati e le attività artigianali autorizzati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici: questi, nel 2022, non potevano effettuare l’asporto alcolico dalle 21 alle 2 del giorno successivo. I locali potevano rimanere aperti fino alle 2, tranne quelli con licenza di pubblico spettacolo, che avevano la possibilità di proseguire l’attività fino alle 5. Discorso diverso per Capodanno, quando l’apertura fino alle 5 veniva estesa a tutti i tipi di esercizio. Misure speciali in tema acustico sono previste per il quadrilatero compreso fra via Carducci, corso Mazzini, l’Albula e la costa: all’interno di questo perimetro dovrebbe essere vietata la diffusione sonora all’esterno dei locali e nelle aree date in concessione (dehor), anche attraverso la voce amplificata di disc-jockey o vocalist, dal lunedì al giovedì nella fascia oraria successiva alle 23 e dal venerdì alla domenica nella fascia oraria successiva a mezzanotte e mezza. Sarebbe altresì vietato collocare erogatori o spillatori di bevande alcoliche alla spina nei dehors e comunque all’esterno dei locali di esercizio. Questa stessa norma rimarrebbe valida anche per le aree entro 50 metri dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest di viale Trieste, viale Marconi, viale Europa, viale Rinascimento, piazza Salvo D’Acquisto e via San Giacomo. Rinnovata anche la stretta sul semplice consumo di bevande alcoliche: questo verrebbe vietato su tutto il territorio cittadino dalle 24 alle 6 del giorno successivo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico anche se non delimitati. Nello stesso orario sarebbe vietata anche la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale. Si tratterà, probabilmente, dell’ultima ordinanza natalizia di San Benedetto: il comune infatti ha intenzione di stendere un regolamento per la movida che resti in vigore per tutto l’anno, in sostituzione dei singoli atti licenziati nei periodi clou del divertimento serale. Il nuovo dispositivo, infatti, dovrebbe essere completato entro il 2024.

Giuseppe Di Marco