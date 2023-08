Piazza Garibaldi e via Ramelli, la Cna preoccupata per i lavori

Lavori su piazza Garibaldi e via Ramelli, gli operatori chiedono certezze sui tempi per non gravare sugli acquisti natalizi, Cna chiede un incontro ma la giunta Ghergo risponde con una nota scritta che non li soddisfa.

"Gli assessori alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta e all’Efficienza e alla Produttività Francesca Pisani – spiegano Marco Silvi e Christian Magnoni per la Cna - in merito alla nostra richiesta di garantire che i lavori non vadano a coincidere quanto meno con le festività del Natale, affermano che, una volta realizzate le condizioni per l’avvio degli stessi, per non perdere i benefici e concludere i lavori entro le scadenze, l’Amministrazione sarà verosimilmente costretta a procedere prontamente con l’avvio delle opere. Opere che dovranno concludersi in tempi molto stretti, cercando per quanto possibile di recare meno impatto sulle attività del centro storico e garantendo comunque la possibilità di accesso a piazza Garibaldi e la valutazione di potenziali soluzioni alternative di viabilità e di sosta. Avremmo preferito un incontro come da noi richiesto perché riteniamo che la concertazione con le categorie possa generare sicuramente discussioni e spunti di riflessione maggiori. Considerato che diverse attività hanno già effettuato gli acquisti della merce per il periodo natalizio e che il settore viene da annualità critiche, chiediamo comunque all’Amministrazione di informarci e convocarci immediatamente per discutere una tabella dei lavori equilibrata che non deve assolutamente andare a discapito dei commercianti".