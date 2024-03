Picchiato e rapinato: pugno in faccia per venti euro

Ancona, 11 marzo 2024 – Picchiato e rapinato per una banconota da 20 euro. La vittima, un anziano di 90 anni, è stata rapinata sabato da un nigeriano che la polizia ha subito rintracciato e arrestato per rapina aggravata. Il responsabile, 30 anni, è finito in carcere a Montacuto e affronterà nelle prossime ore l’udienza di convalida in tribunale.

La rapina è avvenuta al Piano, in via Lauro Rossi, a pochi passi da piazza Ugo Bassi.

L’anziano è stato avvicinato dall’extracomunitario che lo aveva visto con i 20 euro in mano, probabilmente perché intento a fare degli acquisti, e gli ha sferrato un pugno in faccia per poi strappargli dalla mano il denaro. Un’aggressione senza nessuna pietà per la persona, anziana e senza difese. Il nigeriano ha iniziato a correre via, percorrendo il ponte della Ricostruzione.

La rapina è stata vista quasi in diretta da un giovane che si trovava nelle vicinanze e ha sentito l’uomo chiedere aiuto. Ha visto il 90enne in difficoltà, ferito per il pugno ricevuto poco prima e senza realizzare ancora bene cosa era accaduto ha chiamato il 112 per quella che sembrava una aggressione. Mentre era al telefono con la polizia il giovane, che era in compagnia della ragazza, ha iniziato a seguire il rapinatore che in pochi minuti, correndo velocemente, ha raggiunto via Martiri della Resistenza.

Una pattuglia delle volanti, che si trovava in zona, è stata dirottata dalla centrale proprio nella zona della fuga e gli agenti hanno rintracciato il nigeriano che cercava di allontanarsi. Aveva ancora la banconota con sé. L 30enne è stato arrestato e portato in questura per accertamenti. Da un controllo è risultato con diversi precedenti. Su richiesta del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere. La rapina ai danni dell’anziano è la seconda avvenuta nel giro di un giorno. Solo 24 ore prima un bengalese è stato rapinato del cellulare, in via Martiri della Resistenza.

Era al telefono quando venerdì sera è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha afferrato il cellulare strappandoglielo dalle mani. Il bengalese ha cercato di trattenerlo ed è rimasto ferito. Poi ha inseguito il rapinatore per alcuni chilometri perdendolo però di vista. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del Norm.