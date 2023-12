Picchio d’Oro alla scienziata Rossi:: "Un modello per tutti gli studenti"

"Sono stata orgogliosa del riconoscimento attribuito a Francesca Rossi, scienziata affermata, esperta di intelligenza artificiale. Francesca si è formata proprio a Falconara, al liceo Cambi e, in qualità di sindaco e di dirigente scolastica, le ho chiesto di tornare nella nostra scuola per parlare ai ragazzi della sua esperienza e delle sue conoscenze. Proprio queste sono al centro del corso di studi attivato in questo anno scolastico per videogame e realtà virtuale. Francesca è un modello". Questo il commento del sindaco Stefania Signorini, a margine dell’attribuzione del Picchio d’Oro a Francesca Rossi, scienziata falconarese, professoressa di informatica all’Università di Padova e, da otto anni, membro della Ibm dove ha fondato il Comitato etico per l’intelligenza artificiale. La ricercatrice è stata premiata domenica alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione della Giornata delle Marche. Una manifestazione in cui Falconara è stata tra le città protagoniste in quanto, viste le infrastrutture che ospita nel suo territorio, si è parlato molto di aeroporto e arretramento della ferrovia. Per iniziare dal Raffaello Sanzio, oggi Ancona International Airport ma a tutti gli effetti basato all’interno dei confini comunali falconaresi, è emerso che il trend di è sostanzialmente positivo al netto di disservizi che si possono registrare nell’attività quotidiana per i voli di continuità territoriale (Roma, Milano e Napoli). In crescita il settore cargo, con prospettive di forte accelerazione. "L’aeroporto rappresenta un volano per la nostra economia – ha aggiunto il sindaco Stefania Signorini – e la collaborazione con l’ad Alexander D’Orsogna è sempre massima". Dunque, l’arretramento della linea ferroviaria adriatica, una battaglia rilanciata a partire dal 2019 proprio dal Comune di Falconara: "Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha dimostrato di credere fortemente nel progetto, che porterebbe grandi benefici al tessuto economico, turistico e soprattutto al paesaggio di tutti i territori costieri delle Marche. Confido che si arrivi presto a un progetto", ha concluso la professoressa.