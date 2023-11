Polpette avvelenate, allarme in via Sardegna Una gattina ha riportato a casa una polpetta avvelenata con veleno per topi. La proprietaria ha lanciato l'allarme sui social. Si tratta dell'ennesimo episodio: raccomandazione segnalare sempre a polizia locale o forze dell'ordine. Potrebbe essere pericoloso anche per i bambini.