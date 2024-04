Pota con la motosega e perde due dita della mano

Filottrano (Ancona), 13 aprile 2024 – Grave incidente oggi durante la potatura in giardino con una motosega a Filottrano (Ancona), pochi giorni dopo un altro incidente nell’Anconetano, che aveva causato il taglio della gamba ad un 62enne di Chiaravalle.

Il un 33enne si è amputato due dita di una mano, ferendosi altre due dita, mentre svolgeva lavori fuori dalla propria abitazione. Il ferito è stato accompagnato in auto da un congiunto alla locale Potes e poi trasferito dal 118 in eliambulanza, nel frattempo allertata, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per essere sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione, alle cure e agli accertamenti del caso.