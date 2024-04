Pota gli ulivi con la motosega: cade e si taglia una gamba

Cupramontana (Ancona), 10 aprile 2024 – Sta potando gli ulivi con la motosega quando precipita da una pianta e si taglia la gamba: trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette un 62enne originario di Chiaravalle.

E’ accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 16,45, in contrada San Bartolomeo, nella campagna cuprense.

Scattato l’allarme al numero unico delle emergenze 112 sul posto sono arrivate poco dopo l’automedica di Jesi, un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana oltre all’eliambulanza partita dall’ospedale regianale di Torrette, atterrata in un campo vicino al casolare di campagna dove è avvenuto l’incidente agricolo.

Il 62enne originario di Chiaravalle, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, stava maneggiando una motosega mentre stava lavoro su una pianta di ulivo.

Un’altezza di un paio di metri ma, nella caduta, il sessantaduenne avrebbe perso la motosega che sarebbe finita sulla sua gamba, procurandogli una ferita piuttosto profonda. Il 62enne ha perso parecchio sangue ma fortunatamente la lama non avrebbe reciso arterie o altri vasi sanguigni importanti e grazie all’intervento tempestivi dei sanitari non sarebbe in pericolo di vita.

E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e alle cure del caso. Alla gamba che ha riportato la ferita all’altezza del ginocchio i sanitari hanno apposto alcuni punti di sutura e nella caduta dall’ulivo il 62enne avrebbe riportato alcune contusioni oltre ad un forte choc. Le sue condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni, il sessantaduenne infatti non sarebbe in pericolo di vita.