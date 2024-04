Pota il giardino: rischia di perdere una mano

Un grave incidente domestico si è verificato a metà della mattinata di ieri, intorno alle 11, nel giardino di un’abitazione privata di Falconara Marittima.

Protagonista un cinquantaseienne del posto che, forse approfittando di una splendida giornata di sole primaverile, aveva scelto di dedicarsi alla potatura dei rami di un albero. Secondo le ricostruzioni, l’uomo stava operando per rimuovere le parti in eccesso della pianta mediante l’utilizzo di un frullino, quando avrebbe perso improvvisamente il controllo dello strumento da lavoro.

In un attimo la situazione è precipitata e si è sfiorata la tragedia. La lama, affilatissima, sarebbe infatti sfuggita dalla sua robusta presa, finendo per colpirgli in pieno una mano. Circostanza che avrebbe provocato delle lesioni serie e, sembra, anche una parziale amputazione dell’arto superiore.

A quel punto, nonostante il dolore e il forte choc, è scattata l’immediata telefonata al Numero unico delle emergenze, il 112. Compresa la gravità del fatto, il personale della Centrale operativa che ha ricevuto l’Sos di dolore ha inviato a Falconara Marittima l’automedica e l’ambulanza della locale Croce Gialla. I due mezzi sono accorsi in pochi minuti a sirene spiegate.

Medici e sanitari, in un primo momento, hanno trattato sul posto il cinquantaseienne effettuando le medicazioni più urgenti, ma in seconda battuta è stato necessario disporre un tempestivo ricovero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona.

L’uomo vi è arrivato in condizioni decisamente preoccupanti (in codice rosso) e, quindi, è stato decretato il trasferimento nella sala emergenze.

Successivamente è stato trasportato in sala operatoria, dove l’equipe specializzata nelle complesse operazioni di chirurgia della mano lo ha subito sottoposto ad un delicato e alquanto difficile intervento.

E pensare invece che per la Croce Gialla di Falconara, prima del soccorso emergenziale al cinquantaseienne, la giornata era iniziata nel segno della prevenzione, grazie ad una partecipata iniziativa promossa dalla storica associazione nella centralissima piazza Mazzini. E ovvero, quella relativa alla misurazione della pressione dei falconaresi, in occasione del mercato cittadino in centro.

Alcuni militi hanno sottoposto le persone agli accertamenti, svolti in maniera del tutto gratuita, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30.

Per l’esattezza la stessa fascia oraria in cui un altro equipaggio ha raggiunto la casa della persona infortunata e dopo le prime cure l’ha condotta con la massima urgenza nel nosocomio di Torrette, con l’obiettivo di salvare quella mano profondamente lesionata.