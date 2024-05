L’Under 17 si gioca la finale contro la Lube

Un fine settimana intenso per gli appassionati loretani di volley. In campo non scenderà solo la prima squadra neroverde - vogliosa di tornare a muovere la classifica dopo lo stop interno contro Castelfrerretti - impegnata nel derby di Ancona contro la capolista del girone E della B maschile, ma attenzione anche alle categorie giovanili. I tifosi neroverdi sono attesi da un fine settimana che potrebbe essere perfino storico. Domani, alle ore 16:30, al palas di Moie, la under 17 maschile di coach Calamante giocherà la finale per il titolo regionale contro la Lube Volley. La vincente si qualificherà per le finali nazionali. I neroverdi hanno vinto a Fano la semifinale, mentre i cucinieri hanno battuto Grottazzolina. Per il settore giovanile loretano è la seconda finale regionale dopo quella dell’under 19 disputata la passata stagione. Il gruppo ha già vinto il titolo territoriale e la Coppa di categoria e ottenuto il successo nel campionato di Prima Divisione.