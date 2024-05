Parcheggi aperti e bus navetta gratis

Fino al 4 maggio navetta gratuita dal parcheggio dello Stadio del Conero. Gli orari: partenze dal Parcheggio iniziano alle ore 14.42 per terminare alle ore 21.12, con una corsa ogni 10 minuti. Le partenze dal centro da Via Vecchini dalle ore 15 sino alle 22. Ogni giorno sono previste 83 corse. Il tempo di percorrenza è di circa 17 minuti. Unica fermata prevista è in Via Giannelli. Questo servizio gratuito per il pubblico, è organizzato da Conerobus e finanziato dalla Fiera. Fino al 4 maggio una navetta a pagamento, organizzata dal Comune con Conerobus, sostitutiva delle linee 1/4. Collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno. Ci saranno 103 al giorno fino al 4 maggio.

I parcheggi resteranno aperti con orari prolungati.