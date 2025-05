Via Pozzo di Varano cambia volto. Da mulattiera a strada simbolo. Un investimento da 1,3 milioni

La strada vicinale di via Pozzo a Varano sarà completamente rifatta grazie a un intervento di Viva Servizi. Comincerà il 3 giugno e durerà trecento giorni, ieri la consegna dei lavori all’impresa, per un importo complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. La condotta idrica che alimenta il serbatoio di Varano negli ultimi anni aveva causato numerosi disservizi ai residenti della zona. La tubazione ha subito nel tempo varie modifiche e sostituzioni, con l’impiego di materiali diversi. Viva Servizi ha dunque ritenuto importante valutare la sostituzione della condotta con benefici in termini di minor dispendio idrico e miglioramento della qualità delle acque destinate ai cittadini di Varano. Il Comune di Ancona ha fortemente sollecitato l’esecuzione dell’intervento e ha supportato e facilitato Viva Servizi nella predisposizione del progetto, nella presentazione dello stesso ai cittadini, e nell’ottenimento delle autorizzazioni. Anche perché la strada, molto stretta e disastrata, al momento praticabile solo con un buon fuoristrada, in questo modo verrà completamente rifatta. "Il territorio da tanto tempo chiede di intervenire – ha spiegato Stefano Tombolini –. Viva Servizi ha trovato il modo di mettere mano a questa condotta ed efficientarla e nel contempo risolviamo anche un problema che non avremmo mai potuto risolvere in autonomia, perché quel tratto di via Pozzo è una strada vicinale su cui l’ente non potrebbe effettuare manutenzione. La sostituzione della condotta idrica ci dà l’occasione per affrontare questo problema". "Questa condotta perde molta acqua e noi siamo particolarmente concentrati sulla lotta alle dispersioni. L’intervento è tanto utile quanto necessario – ha aggiunto Moreno Clementi –. Interveniamo su un tratto di circa 1,6 chilometri, investendo oltre 1,3 milioni di euro, nell’ambito di interventi complessivi di contenimento delle dispersioni, su cui siamo impegnati. Non è un intervento facile, siamo in zona Parco del Conero, c’è da porre molta cautela e attenzione a tutto quello che si fa. Dal 3 giugno ci saranno 300 giorni per completare l’opera". La pavimentazione della strada sarà completamente rifatta. Nel corso del sopralluogo l’assessore Tombolini ha anche sottolineato che nel Piano triennale delle opere pubbliche sono stati inseriti i fondi necessari per acquisire e sistemare l’area a monte della strada, adibita a parcheggio, che attualmente è privata. Giuseppe Poli