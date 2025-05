Marco Proietti conquista il bronzo ai campionati italiani universitari di scherma ad Ancona

Arriva una prestigiosa medaglia per le Marche nei campionati italiani universitari di scherma che si sono conclusi ad Ancona. La conquista, davanti al suo pubblico, Marco Proietti, jesino ma tesserato per il Cus Ancona, che ottiene il bronzo nella prova di fioretto maschile. Una bella conclusione per la tre giorni anconetana terminata giovedì, che ha visto ancora una volta il fioretto protagonista, come da tradizione per la nostra regione che in questa arma ha ottenuto un gran numero di successi.

Oltre al bronzo di Marco Proietti infatti nella stessa prova ci sono stati altri piazzamenti per gli schermidori marchigiani, col Cus Ancona di nuovo in luce grazie al settimo posto di Francesco Cercaci e il tredicesimo di Simone Santarelli. Tra i primi dieci anche il maceratese Enrico Giovanni Lauria, ottavo. Dodicesimo invece il rappresentante della provincia di Pesaro Urbino Gabriele Baldelli, del Cus urbinate, mentre l’altro maceratese, Lorenzo Pantanetti, ha finito in ventunesima posizione.

Nel settore femminile nessuna medaglia e nessun piazzamento tra i primissimi per i nostri ma i migliori sono stati ancora una volta gli atleti del Cus Ancona: ottava Alice Gambitta, decima Benedetta Pantanetti, undicesima Camilla Vaccarini. Tredicesima invece Ludovica Grisanti del Cus Macerata.

A premiare gli atleti Stefano Angelelli, presidente del Comitato regionale Marche della Federazione Italiana Scherma e l’assessore all’università e alle politiche giovanili del Comune di Ancona Marco Battino.