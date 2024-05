The Begin aspetta solo l’avversaria per l’A3

La The Begin Ancona si gode il primo posto in classifica in B maschile (girone E) conquistato aritmeticamente con due giornate di anticipo. Oggi, al PalaBrasili, andrà in scena l’ultima gara della stagione regolare per Ferrini e compagni contro la Nova Volley Loreto (ore 18). Dopo il derby il turno di riposo e gli agognati playoff. "La stagione si sta concludendo secondo gli auspici di società e staff tecnico – le parole di Roberto Leonardi, direttore sportivo della The Begin -. Grazie all’allestimento di una squadra competitiva abbiamo vinto la stagione regolare con merito e soprattutto realizzato una cavalcata entusiasmante fatta di dodici vittorie consecutive che potrebbe anche essere allungata nella ultima gara casalinga contro Loreto. Accederemo pertanto ai playoff per la promozione in A3 maschile che, secondo il calendario, partiranno il 18 maggio. Non ci resta che attendere il nome dei nostri avversari".