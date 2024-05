Il pass per la finale passa dal Centobuchi

La Vigor Castelfidardo scende in Abruzzo per cercare il pass per la finalissima di Promozione. La formazione di Manisera (peraltro squalificato) sfiderà oggi (ore 16:30) al Tommolini di Martinsicuro l’Atletico Centobuchi nella finale playoff del girone B di Promozione. La Vigor - orfana per infortunio di Bandanera - per continuare a sognare l’Eccellenza è obbligata alla vittoria vista la peggior classifica alla fine della stagione regolare (Centobuchi secondo, Vigor terza). In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari, ma se dovesse persistere il risultato di parità sarebbe il Centobuchi qualificato all’ultimo atto. "Ci aspetta un’altra partita difficile come quella contro il Trodica - afferma Luca Manisera, allenatore della Vigor Castelfidardo - ma il morale della squadra è alto e nell’ultima partita, oltre alla qualità, abbiamo mostrato carattere, un’altra caratteristica dove stiamo crescendo. Sono contento della reazione dei miei ragazzi dopo essere andati sotto nel primo tempo supplementare. Contro il Trodica abbiamo sofferto in modo particolare nel primo tempo, ma siamo giovani e abbiamo interpretato male alcune situazioni. Poi nel secondo siamo usciti fuori creando varie palle gol. E dopo lo svantaggio abbiamo reagito bene ritrovando il pareggio. Nel finale poi ci è andata bene in occasione del palo colpito dai nostri avversari, ma queste cose nel calcio capitano. Come è successo a noi diverse volte in stagione, dove abbiamo creato tantissimo, ma raccolto niente. Siamo contenti e fiduciosi, convinti di poter fare bene. Ci tengo a ringraziare i nostri tifosi e la società. Adesso vogliamo provare a fare bene e meglio rispetto agli altri anni dove non siamo mai riusciti ad andare oltre alla finale del girone contro Portuali e Urbania"’. L’entusiasmo non manca nel gruppo fidardense. "Ci aspetta un’altra partita difficile, ma abbiamo il giusto entusiasmo"