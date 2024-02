Pota un albero e cade dalla scala: portato a Torrette

È stato trasferito all’ospedale di Torrette in gravi condizioni il 73enne caduto da una scala mentre stava effettuando una potatura in un appezzamento di terreno. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dalla scala in cui era salito, fino all’ultimo scalino, per cercare di raggiungere i rami più alti. Una caduta di circa tre metri quella del 73enne che, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio è caduto dalla scala. Quello sarebbe stato l’ultimo albero della giornata prima che scendesse il buio. Erano infatti circa le 16.30 quando è scattato l’allarme dopo la caduta. La chiamata dei soccorsi è stata effettuata da alcuni familiari che si trovavano sul posto al momento dell’accaduto. Le condizioni dell’uomo, che non avrebbe mai perso conoscenza, sono però sembrate subito gravi. Avvertiva dolori ovunque: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volto l’eliambulanza che è atterrata a poca distanza dall’appezzamento di terra dov’è caduto l’anziano.

Sul posto anche il personale medico che, dopo i primi accertamenti ne ha predisposto il trasferimento in eliambulanza nel nosocomio regionale. Dopo i primi accertamenti all’uomo sono state diagnosticate diverse fratture a spalla, braccio e polso destro, ma si sospetta anche una brutta frattura del bacino. L’anziano sarebbe caduto su un lato, ma è sempre rimasto cosciente e respirava autonomamente. I parametri erano nella norma. L’uomo non versa in pericolo di vita, provvidenziali i soccorsi immediati.