Presepi in mostra nelle vetrine dei negozi

Non solo eventi e luminarie per le festività natalizie, ma anche le rappresentazioni della Natività per una Castelferretti che riparte dopo l’alluvione. Sarà disponibile fino all’8 gennaio la mostra itinerante nelle attività commerciali, che hanno messo a disposizione parte delle vetrine per esporre le creazioni artigianali del ‘Gruppo Sognando il presepe’. "Grazie ai commercianti possiamo mantenere saldo il messaggio del Natale: nuova vita, luce e salvezza", il pensiero del portavoce Luigi Tonelli. I presepi realizzati vengono adattati alle dimensioni delle vetrine. Da tempo "al progetto si sono aggiunti alcuni cittadini che allestiscono il presepe in giardino e ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento", prosegue Tonelli. Per visitare i presepi, negli orari di apertura dei negozi, si può seguire la stella cometa sulle vetrine. Hanno aderito: La bottega sotto casa, Panificio C’era una volta, Ottica Vannini, I fiori di Lorenzo, Chiesa di Sant’Andrea Apostolo e locali parrocchiali, Merceria Anita, Agenzia assicurativa, Bottega d’arte di Sandro Carloni, Panificio Taccalite, Frutta e Verdura Michela, Caffè Emili, Pasticceria Brunelli, Parrucchiera l’oro nei capelli, Gioielleria Giudoni, Elettricità Aldesina, Pasta fresca Com’era una volta, Azienda agricola Giusti, Mimina Edicolé, Lavanderia Special, Farmacia Mannucci, Spazio Uomo, Estetica Martina, Natura Bizzarra, Brunelli Abbigliamento, Caffè al Castello, Parrucchiera Palmy, Parrucchiera Samy, Sartoria Ideale. Altri presepi sono presenti nei giardini di Giuliano Boni e Sauro Numidi (via Bruno), Augusto Radini (via Osoppo), Walter Principi (via Sebastianelli) e Emiliano Cionna (via della Stazione). Tra gli espositori, oltre a Tonelli, anche Marisa Busti, Enrico Cartuccia, Bruno Casigli, Vincenzo Di Ruscio, Massimo Duca, Mario Guazzarotti, Adriano Lanari, Pietro Moccia, Andrea Marchegiani, Graziano Marchegiani e Paola Giambenedetti.

