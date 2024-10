"Presi contatti con il Poligrafico"

"Intraprendere ogni iniziativa possibile per scongiurare la perdita di posti di lavoro legati alla produzione della carta. E prendere tempo per interpretare bene le possibili evoluzioni, come l’interesse del Poligrafico con cui ha già preso contatti il presidente Acquaroli". Così l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi ieri al ‘Tavolo comunale sul Lavoro’ sulla chiusura di Giano srl, annunciata da Fedrigoni Group. "La crisi della Giano non interessa solo i 195 dipendenti – ha aggiunto Aguzzi - ma coinvolge anche un ampio indotto. Siamo in piena sintonia con il ministro Adolfo Urso che, con la decisione di cruciale importanza di avviare una concertazione per affrontare le conseguenze della possibile chiusura della Giano riconosce non solo il valore di un marchio con oltre 750 anni di storia, ma anche il significato della sua forza lavoro e del territorio, duramente colpito negli ultimi 15 anni. ". "Serve prendere tempo, almeno un anno – ha rimarcato Ghergo - il ministero si faccia portavoce con Fedrigoni nel chiedere di posticipare la chiusura di Giano e i licenziamenti per poter consentire di esplorare, a livello nazionale ed internazionale, eventuali acquisizioni sia da parte del Poligrafico che di altre società private".