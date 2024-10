Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. I biancorossi devono invertire subito la rotta

C’è una stagione da raddrizzare e l’Ancona deve farlo subito. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite parlano da sole e hanno fatto deviare i dorici dalla promettente strada intrapresa nelle due vittorie con cui ha inaugurato il campionato. Parlare di classifica, dopo sette turni, ha ancora un senso piuttosto relativo, ma più le giornate passano e più le posizioni diventano significative del percorso fatto e delle qualità espresse. Ecco, è proprio dalla qualità messa in campo durante quasi tutte queste sette partite che la squadra di Gadda deve ripartire, nel primo turno infrasettimanale del campionato, per riprovarci oggi pomeriggio a Termoli. Quella contro la Civitanovese è stata la terza sconfitta immeritata subita dai dorici in questa stagione. A parte Teramo, infatti, i biancorossi non hanno assolutamente demeritato né contro il Chieti, né a Senigallia, né tantomeno sabato scorso contro la Civitanovese. Episodi pesanti, soprattutto l’ultimo, che l’hanno condannata a uscire dal campo senza punti quando avrebbe meritato almeno il pareggio. L’Ancona, però, deve riflettere sui propri errori ma farsi anche forte delle ottime cose mostrate nel secondo tempo di sabato scorso. Se da un lato è probabile che qualche giocatore non stia attraversando un gran momento, dall’altro ci sono altri come Pecci e Azurunwa, per esempio, che sembrano poter dare molto alla causa dei dorici, a maggior ragione adesso che la squadra appare involuta rispetto all’inizio del campionato. Se c’è una partita in cui è necessario gettarsi tutto alle spalle, le delusioni, la fatica degli incontri ravvicinati, i gol non realizzati e quelli subiti in modo rocambolesco, per guardare avanti con rinnovata fiducia, questa è proprio la sfida odierna a Termoli. L’Ancona deve rialzare la testa, ritrovare la consapevolezza dimostrata in altre circostanze, i gol come quelli realizzati nella partita con il Sora – al netto degli episodi favorevoli – e, soprattutto, deve ritrovare punti utili per la classifica. L’avversario viene da tre sconfitte consecutive e questo non aiuterà sicuramente Boccardi & C. che avranno anche loro grande voglia di riscattarsi dopo gli ultimi due ko. Gadda dovrebbe modificare qualcosa rispetto alla partita di sabato, almeno inserendo Pecci e Azurunwa nell’undici di partenza, con Amadori terzo under in attacco, Laukzemis confermato tra i pali e la solita difesa guidata da Codromaz, ma potrebbero esserci delle sorprese.

g.p.