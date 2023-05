Quel pino secolare caduto sulle auto

La sera del 26 dicembre scorso era stato un pino secolare a crollare, finendo sulla strada, in via Ascoli Piceno. Mancavano pochi minuti alle 22 quando i residenti sentirono un boato e poi il rumore dei vetri che si muovevano. Un albero di almeno dieci metri con una chioma gigante era piombato a terra arrivando fino alla strada e sfiorando una palazzina davanti. Era uno degli alberi storici, all’interno di un complesso popolare dell’Erap. Tre automobili, parcheggiate, erano rimaste schiacciate. Non c’erano stati feriti.