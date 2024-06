"Quest’Ancona deve puntare alla serie D"

"L’incontro è appannaggio del sindaco Daniele Silvetti con la dirigenza dell’Ancona. Nel rispetto delle competenze, non vi prenderò parte. Ma nell’esercizio del mio ruolo istituzionale mi sto impegnando affinché si riesca a scongiurare la fine del calcio in città". Così Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città, vicepresidente del Consiglio comunale e, in questo caso, soprattutto storico tifoso biancorosso. Antenne direzionate su Palazzo del Popolo, stamattina, anche per l’avvocato anconetano, nella speranza che possano filtrare buone notizie per un domani ancora tutto da scrivere della Dorica. Oltre alle parole rilasciate al Carlino, Rubini nel pomeriggio di ieri aveva detto la sua su quella che ha definito – senza mezzi termini - "la farsa dell’Ancona", invitando tuttavia le persone a mantenere la calma in un momento delicato. Tra le cose rimarcate, nonostante un calcio "pieno di delinquenti, arruffoni e improvvisati", ha spiegato che "tifare significa accettare il rischio, contestare, incassare le delusioni. Ma non abbandonare mai i colori che si amano, perché le proprietà passano, ma la storia biancorossa rimane e va difesa". L’aspetto chiave: "Non siamo falliti, ma non ci siamo iscritti in serie C. Conseguentemente, alla luce anche dell’impegno delle Istituzioni in tal senso, questa società, che è l’unica Ancona che riconosciamo, può essere tranquillamente iscritta in altra categoria inferiore". Dunque, ha concluso: "Occorre sostenere ogni sforzo affinché l’Ancona, questa Ancona (senza fusioni e altri stratagemmi strani), una volta nelle mani del sindaco posso trovare una nuova proprietà, seria e solida, ed iscriversi alla serie D".

gi.gia.