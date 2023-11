Quindicenne scompare dal suo paese. Rintracciata sana e salva a Falconara

Momenti di grande apprensione ieri in Vallesina per la scomparsa di una studentessa liceale 15enne. La ragazza si era allontanata da casa attorno alle 17 di mercoledì e non aveva fatto rientro per cena né per la notte. Nessun avviso né alcuna chiamata da parte della studentessa liceale. I genitori preoccupati si erano rivolti al commissariato jesino e poco dopo si sono attivate le ricerche. Ieri pomeriggio l’appello sui social network da parte dei genitori e degli amici con tanto di foto, descrizione della 15enne e appello a chiamare il 112 in caso di avvistamenti. La ragazzina era stata vista salire su un treno diretto ad Ancona e ieri mattina alcune telecamere di videosorveglianza l’hanno ripresa a Falconara dove è stata ritrovata a metà pomeriggio di ieri. La ragazza sarebbe stata ritrovata a casa di un familiare a Falconara Marittima. Poco dopo i suoi genitori hanno potuto riabbracciarla. Sono state ore per loro di grande apprensione fino a quando non è giunta la lieta notizia. Alle ricerche hanno contribuito anche i carabinieri della Vallesina e di Falconara dove la minorenne è stata trovata.