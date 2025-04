Recanatese cade a Chieti: terza sconfitta consecutiva e classifica a rischio

3

RECANATESE

1

: Mercorelli 6,5, Vuthaj 6,5, Di Filippo 6, Forgione 6 (30’ st Caiazza 6), Di Paolantonio 6 (14’ st Grandis 6), Traini 6,5 (14’ st Oddo 6), Donsah 6 (23’ st Cordova 7), Ceccarelli 7, Salto 7, Guerriero 5,5 (1’ st Piccinin 6,5), Conti 6. A disp.: Servalli, Cordova, Touré, Arioli, Marislii. All. Amaolo 7

RECANATESE: Del Bello 6, Mordini 5,5 (47’ st Vessella SV), Alfieri 5,5, Ferrante 5, Cusumano 5 (32’ st Pierfederici 6), Zini 6 (39’ st Pepa SV), D’Angelo 6,5, Ferrante 5,5 (39’ st Pesaresi SV), Raparo 5,5 (20’ st Giandonato 6), Marchegiani 6, Spagna 6. A disp.: Mascolo, Canonici, Bruzzechesse, Valleja. All. Bilò

Arbitro: Luigi Scicolone di San Donà di Piave

Reti: pt. 30′ D’Angelo (R), 45′ Ceccarelli (C); st 15’ Salto (C) 32’ Cordova (C)

Note: ammoniti Marchegiani, Raparo, Forgione, D’Angelo. Recupero: 10’ (3+7)

La Recanatese cade anche a Chieti: terza sconfitta consecutiva e classifica che preoccupa. Continua il momento difficile per la squadra di Bilò, che incassa un’altra sconfitta sul campo del Chieti. Al ’Guido Angelini’ finisce 3-1 per i padroni di casa, un risultato che condanna i giallorossi al terzo ko di fila e rimette in discussione una salvezza che, fino a poche settimane fa, sembrava ormai a portata di mano.

Assente Bellusci, Bilò schiera i suoi con un 3-4-2-1, affidandosi a Spagna in attacco. Il primo squillo è del Chieti: Guerriero ha una buona chance in apertura ma spreca. Poco dopo, Ceccarelli colpisce la traversa, poi è la Recanatese a rendersi pericolosa con Spagna, servito da Mordini. Mercorelli si supera e tiene in equilibrio il punteggio, ma al 30’ D’Angelo trasforma un rigore conquistato personalmente e firma il suo decimo centro stagionale, portando avanti i leopardiani. Ma proprio allo scadere del primo tempo il Chieti trova il pari, sempre dagli undici metri, con Ceccarelli che spiazza Del Bello dopo un fallo di mano di Cusumano.

Nella ripresa, i padroni di casa crescono e ribaltano il risultato. Prima Salto, al 60’, colpisce al volo sugli sviluppi di un corner; poi, al 77’, Cordova chiude i conti su assist ancora di Ceccarelli, vero protagonista del match. Nel finale la Recanatese prova a reagire, ma senza riuscire a riaprire la partita. Ora per la Recanatese non c’è più margine d’errore: serve invertire la rotta, e farlo subito. La situazione in classifica si complica: la squadra di Lorenzo Bilò resta sest’ultima, a soli due punti dalla zona playout, con tre giornate ancora da giocare. Decisivo sarà il prossimo appuntamento, nel turno pre-pasquale, quando al “Nicola Tubaldi” arriverà il Sora.